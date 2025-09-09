U xơ tuyến vú chiếm nửa ngực người phụ nữ

TP HCMBà Tuyết, 51 tuổi, sưng đau ngực bên phải, bác sĩ chẩn đoán u xơ tuyến vú đường kính 8 cm chiếm 50% thể tích ngực.

Khối u di chuyển trong mô vú bệnh nhân có thể sờ thấy được, ngực phải căng bóng, sần sùi, đỏ. Kết quả siêu âm, chụp nhũ ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận người bệnh có sang thương ngực phải BIRADS 4A, vùng trung tâm ngực phải có khối u đường kính 8 cm gây mất cân bằng ngực.

ThS.BS CKII Phạm Tuấn Mạnh, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết u xơ tuyến vú thường phát triển chậm, đường kính u trung bình khoảng 2,5 cm. Đây là khối u đặc ở ngực, ít gây đau, hình tròn, có viền, cấu trúc cứng hoặc dai.

Bác sĩ Mạnh (giữa) và êkíp phẫu thuật bóc tách khối u vú phải cho người bệnh. Ảnh: Minh Tâm

Bác sĩ phẫu thuật bóc tách trọn khối u, đồng thời sử dụng phần mô vú còn lại để che lấp khuyết hổng, giúp hai ngực cân đối, tránh biến dạng. Hậu phẫu, bà Tuyết hồi phục tốt, xuất viện sau một ngày. Kết quả giải phẫu bệnh là u lành tính nên bà chỉ cần tái khám định kỳ.

Bác sĩ Mạnh cho biết u ở ngực có thể tái phát nhưng tỷ lệ thấp vì phẫu thuật đã lấy hết mô u. Tuy vậy, sau mổ người bệnh vẫn cần tuân thủ tái khám, tầm soát ung thư vú định kỳ. Sau phẫu thuật bóc khối u có kích thước lớn, lành tính bệnh nhân có thể đặt túi ngực hoặc bơm ngực đảm bảo thẩm mỹ, không ảnh hưởng sức khỏe.

Phụ nữ có thể xuất hiện một hoặc nhiều u xơ tuyến vú ở một hoặc cả hai bên ngực. Một số trường hợp, khối u tự teo nhỏ hoặc biến mất sau vài tháng đến vài năm. U tuyến vú khổng lồ thường gặp ở nữ tuổi 14-35, đôi khi có xuất hiện ở bệnh nhân lớn tuổi, đa phần lành tính.

Bệnh không có dấu hiệu, thường được phát hiện qua tầm soát. Ở giai đoạn sớm, u ngực có đều được can thiệp, điều trị hiệu quả, ít tốn kém. Bác sĩ khuyến cáo u tuyến vú dễ nhầm lẫn với u nang vú, ung thư vú, u diệp thể. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên cần chụp nhũ ảnh tầm soát ung thư vú mỗi năm để phòng bệnh.

Minh Tâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi