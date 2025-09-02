Ai nên tầm soát ung thư đại tràng?

Gần đây tôi đau bụng, đi ngoài khó, có khi chảy máu. Tôi 33 tuổi, cần tầm soát ung thư đại tràng chưa? (Mỹ Dung, Đắc Lắc)

Trả lời:

Ung thư đại tràng là tình trạng các tế bào ở thành đại tràng phát triển mất kiểm soát và tiến triển ác tính. Bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi, tuy nhiên ung thư đại tràng đang gia tăng nhanh và có xu hướng trẻ hóa. Khi không được điều trị kịp thời và đúng cách, các tế bào ung thư di căn đến các hạch bạch huyết lân cận hoặc có thể di chuyển xa hơn các đến cơ quan bộ phận khác trong cơ thể.

Tầm soát ung thư đại tràng giúp phát hiện các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư ở giai đoạn sớm, khi chưa biểu hiện triệu chứng. Từ đó, người bệnh có cơ hội được chữa khỏi, giảm chi phí điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống. Người từ 45 tuổi đến 75 tuổi, gia đình không có người bị ung thư đại trực tràng, không có bệnh lý viêm ruột (viêm loét đại tràng, Crohn)... thuộc nhóm nguy cơ trung bình, nên tầm soát ung thư đại tràng định kỳ một lần mỗi năm.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhóm nguy cơ cao như có người thân mắc ung thư đại tràng hoặc các hội chứng di truyền (polyp tuyến di truyền, hội chứng Lynch... ). Người mắc bệnh Crohn (viêm ruột mạn tính), từng bị ung thư đại tràng, từng xạ trị vùng bụng hoặc chậu... nên tầm soát ung thư đại tràng định kỳ mỗi 1-2 lần mỗi năm.

Bạn nên đi khám để bác sĩ kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ra các triệu chứng trên. Nếu nghi ngờ ung thư, bác sĩ chỉ định tầm soát và tư vấn lịch tầm soát định kỳ. Bạn có thể được nội soi đại trực tràng để tầm soát ung thư. Phương pháp này giúp bác sĩ quan sát trực tiếp toàn bộ niêm mạc đại trực tràng, phát hiện các tổn thương tiền ung thư như polyp và loại bỏ chúng trước khi tiến triển thành ung thư.

Song song đó, bạn nên hạn chế ăn thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn (như xúc xích, thịt hộp), ít chất xơ. Tăng cường rau xanh, trái cây và vitamin. Không lạm dụng rượu bia và hút thuốc vì có thể làm tăng nguy cơ phát triển tế bào ác tính trong đại tràng.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ

Khoa Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM