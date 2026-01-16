U xơ tử cung to như thai gần 7 tháng

TP HCMChị Ngân, 45 tuổi, u xơ tử cung 5 năm không điều trị, nay u to như thai 26 tuần gây biến chứng xuất huyết.

Chị Ngân bị rong kinh, mỗi chu kỳ hơn 10 ngày, trong 6 tháng cuối năm ngoái, nhập viện ba lần vì thiếu máu nặng, mỗi lần truyền 500-750 ml máu. Lần này kết quả siêu âm và chụp MRI tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy khối u xơ tử cung phát triển lớn, chiếm gần trọn ổ bụng dưới, chèn ép gây thận ứ nước. Trong tử cung có nhiều khối u, kích thước 6x7x6 cm, dấu hiệu thoái hóa.

Theo BS.CKI Huỳnh Ngọc Thu Trà, Trung tâm Sản Phụ khoa, u xơ tử cung đa số lành tính, phát triển nhờ máu, hormone sinh dục nữ. Khi khối u lớn dần, cơ thể hình thành thêm nhiều mạch máu để cung cấp oxy, dinh dưỡng, tương tự nuôi một cơ quan sống.

Ở giai đoạn đầu, u xơ còn nhỏ nên nhu cầu máu nuôi chưa nhiều, thường ít gây triệu chứng. Tuy nhiên, nếu không được theo dõi, điều trị, khối u có thể phát triển lớn, tạo ra một mạng lưới mạch máu dày đặc. Khối u gây rong kinh, xuất huyết kéo dài do làm biến dạng buồng tử cung, từ đó gây thiếu máu trầm trọng.

Bác sĩ Thu Trà (giữa) và êkíp phẫu thuật cắt tử cung cho chị Ngân. Ảnh: Tuệ Diễm

Chị Ngân được mổ mở, êkíp bác sĩ cắt toàn bộ tử cung kèm u nặng 3 kg. Sau 4 ngày phẫu thuật, chị hồi phục sức khỏe, không cần truyền máu thêm.

Thiếu máu là biến chứng thường gặp ở những phụ nữ có u xơ tử cung gây rong kinh, xuất huyết kéo dài. Nếu phát hiện sớm bệnh, bác sĩ có thể chỉ định điều trị nội khoa giảm chảy máu, kìm hãm u phát triển. Tùy kích thước u, bác sĩ cũng có thể bóc u bằng phẫu thuật nội soi, hoặc mổ robot giúp giảm mất máu, rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

U xơ tử cung có thể gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, tiền mãn kinh, đặc biệt ở người chưa sinh con, sinh muộn, thừa cân có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Bệnh dễ phát hiện, thông qua siêu âm kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Bác sĩ Trà khuyến cáo phụ nữ có khối u xơ, cần đến bệnh viện hoặc phòng khám theo dõi mỗi 6 tháng để xử trí ngay nếu có bất thường.

Tuệ Diễm

*Tên người bệnh đã được thay đổi