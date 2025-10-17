U xơ thoái hóa gây nhiễm trùng tử cung

TP HCMChị Thanh, 45 tuổi, có khối u xơ tử cung 5 năm, nay u lớn thoái hóa gây nhiễm trùng.

Kết quả siêu âm cơ tử cung chị Thanh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận khối u kích thước 8x10 cm có dấu hiệu thoái hóa. Chỉ số bạch cầu vượt 14.000/microlit, tăng cao so với mức bình thường, cho thấy tình trạng viêm, nhiễm trùng.

ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa, Phó khoa Sản, cho biết khối u xơ phát triển nhanh, các mạch máu nuôi khối u xơ không cung cấp đủ oxy và chất dinh dưỡng dẫn đến thoái hóa u. Bệnh ở giai đoạn đầu không gây ra triệu chứng. Về sau, người bệnh có thể bị đau bụng, rong kinh, rối loạn kinh nguyệt, tiểu nhiều lần hoặc cảm giác nặng vùng chậu.

Chị Thanh sốt, tăng bạch cầu do u xơ thoái hóa, các tế bào khối u dần chết đi gây nhiễm trùng tử cung. Một số trường hợp, khối u xơ quá to chèn ép bàng quang gây rối loạn tiểu. U xơ tử cung ở thai phụ to lên, hoại tử sẽ chèn ép và ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi Nếu không được điều trị kịp thời, khối u có thể bị nhiễm trùng tiến triển nặng, hoại tử, thậm chí nguy cơ hóa ác tính.

Theo bác sĩ Quý Khoa, tỷ lệ u xơ thoái hóa chiếm khoảng 5% phụ nữ có khối u tử cung. Các dạng thoái hóa thường gặp là dạng trong suốt, dạng nang, dạng đỏ hoặc vôi hóa.

Bác sĩ Quý Khoa phẫu thuật cắt tử cung cho chị Thanh. Ảnh: Thanh Luận.

Người có khối u xơ biến chứng thoái hóa nhiễm trùng được điều trị bằng thuốc giảm đau, kháng viêm hoặc can thiệp phẫu thuật. Trường hợp chị Thanh lớn tuổi, đã sinh đủ con bác sĩ quyết định cắt tử cung toàn phần điều trị triệt để. U xơ tử cung là bệnh phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nguyên nhân hình thành u chưa được xác định rõ. Một số giả thuyết cho rằng u xơ có liên quan đến nội tiết, trong đó có vai trò của estrogen và progesteron, ngoài ra có thể liên quan yếu tố di truyền.

U xơ có thể tăng kích thước theo thời gian hoặc khi mang thai. U xơ tồn tại lâu năm thì khả năng thoái hóa cao. Lúc này, triệu chứng dễ nhầm lẫn với viêm vòi trứng cấp tính, cần siêu âm kết hợp chụp MRI đánh giá.

Phụ nữ có u xơ tử cung kích thước nhỏ và có đủ con, dù không bị rối loạn kinh nguyệt, đau bụng cũng cần theo dõi, kiểm tra hằng năm. Trường hợp khối u tăng kích thước, gây ra triệu chứng như đau vùng bụng chậu, rong kinh, rong huyết, chèn ép bàng quang, sảy thai cần đến cơ sở y tế khám ngay.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM từng điều trị nhiều trường hợp có khối u xơ tử cung lớn, nặng 3-6 kg, chèn ép nhiều cơ quan, nằm vị trí phức tạp. Người bệnh có biến chứng nguy hiểm như chèn ép gây giãn niệu quản (ống dẫn nước tiểu) thận ứ nước, ứ trệ tĩnh mạch vùng chậu và hai chi dưới hình thành huyết khối ở tĩnh mạch hai chân, động mạch phổi. Phụ nữ bình thường nên khám phụ khoa định kỳ mỗi năm. Phụ nữ có u xơ tử cung cần khám phụ khoa nhiều lần hơn, khoảng 6 tháng/lần, siêu âm theo dõi kích thước u, nhất là khi có dấu hiệu đau bụng.

Tuệ Diễm

*Tên người bệnh đã được thay đổi