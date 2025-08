U xơ 'ăn mòn' xương sườn sau 4 năm nâng ngực

Hà NộiChị Hồng, 32 tuổi, xuất hiện khối u xơ 'ăn mòn' xương sườn và màng phổi sau 4 năm đặt túi ngực, bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ tổn thương và tái tạo ngực.

Chị Hồng phẫu thuật nâng ngực và treo ngực sa trễ năm 2021, tình trạng ổn định. Gần đây, ngực phải to dần, không đau nhưng gồ cao, nóng đỏ vùng nhũ hoa, có sẹo xơ cứng co kéo quanh nhũ hoa. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho thấy thành ngực phải của chị Hồng có dấu hiệu u, thâm nhiễm đầu xương sườn 4 bên phải, vùng xương sườn 4 bên trái cũng mờ, bác sĩ nghi mất một đoạn xương do u xâm lấn.

Bác sĩ chuyên khoa Ngoại lồng ngực - Mạch máu, Phẫu thuật thẩm mỹ, hội chẩn xác định bệnh nhân có khối u vùng ngực phải nằm ngay sau túi ngực. Ở vị trí này, bác sĩ cho rằng nhiều khả năng u phát sinh do biến chứng nâng ngực. "Nếu khối u có trước hoặc không liên quan túi ngực thì sẽ không nằm ngay sau túi mà ngăn cách với bao xơ hình thành quanh túi", TS.BS Hoàng Thị Phương Lan, khoa Chấn thương Chỉnh hình, nói.

Theo bác sĩ Phương Lan, u xơ tạo bó hình thành trong trường hợp này là phản ứng khi vật thể lạ (túi ngực) không tương thích với cơ thể, kết hợp đồng thời với nhiễm khuẩn, chảy máu trong đặt túi khiến tế bào mô liên kết bị biến đổi cấu trúc DNA và tăng sinh bất thường gây viêm tạo thành khối u do mô xơ. Mô xơ dần trở nên dày, cứng, siết ép chặt vào thành ngực và xâm nhập sâu vào các mô lân cận, ăn mòn xương, ảnh hưởng đến các cơ quan xung quanh.

Người bệnh được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tổn thương, điều trị phục hồi và tái tạo ngực. Kíp mổ ghi nhận khối u thành ngực phải có kích thước khoảng 7x8x10 cm nằm phía dưới túi ngực, xâm lấn và phá hủy xương sườn số 3, 4 cùng màng lá phổi của người bệnh. Bác sĩ loại bỏ trọn vẹn khối u cùng toàn bộ xương tổn thương và mô bao quanh. Do cấu trúc xương đã bị ăn mòn, êkíp phải tạo hình thành ngực bằng miếng vá titan và vít cố định, đồng thời đặt dẫn lưu màng phổi để kiểm soát dịch, cầm máu sau mổ. Các bác sĩ tháo bỏ túi ngực cả hai bên, nạo bỏ bao xơ quanh túi, cắt bỏ mô xơ co kéo gây biến dạng vùng ngực. Giải phẫu bệnh xác định đây là u xơ tạo bó.

Trường hợp chị Hồng, khối u phát triển âm thầm sau túi ngực, không biểu hiện đau rõ ràng, dẫn đến phát hiện muộn, theo bác sĩ Lan. Nếu không xử trí, khối u có thể tiếp tục lớn phá hủy cấu trúc ngực, làm yếu vách ngực, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp và thẩm mỹ. U xơ tạo bó có tỷ lệ tái phát cao nếu không được phẫu thuật cắt bỏ trọn vẹn.

Các bác sĩ phẫu thuật tháo túi ngực và cắt bỏ khối u cho chị Hồng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Hồng cần nhiều đợt can thiệp chỉnh sửa để tái tạo hình dáng ngực hai bên, khắc phục sẹo co kéo, mất cân đối do tháo túi ngực và cắt bỏ khối u. Theo bác sĩ Lan, biến chứng liên quan đến phẫu thuật đặt túi ngực ít gặp nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Trước khi nâng ngực, người bệnh cần được kiểm tra kỹ tình trạng tuyến vú, cơ ngực, xương sườn và loại trừ các tổn thương mô mềm tiềm ẩn. Sau phẫu thuật, cần tái khám định kỳ để phát hiện sớm các bất thường như bao xơ co thắt, u mô xơ, hoặc các biến chứng khác.

Khi có dấu hiệu như ngực cứng, gồ cao, nóng đỏ hoặc không cân đối, cần đi khám chuyên khoa sớm để chẩn đoán nguyên nhân. Phát hiện chậm trễ có thể khiến những khối u lành như u xơ tạo bó phát triển đến mức phải trải qua cuộc mổ phức tạp, tốn kém và nguy hiểm.

Thanh Ba

*Tên người bệnh đã được thay đổi