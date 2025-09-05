TP HCMMang tai trái của ông Toàn, 62 tuổi, sưng phồng nhẹ kèm cảm giác căng tức, khó chịu từ ba tháng trước, bác sĩ phát hiện u 4,5 cm.

Kết quả chụp CT hàm mặt của ông Toàn cho thấy khối u kích thước 4,5 cm lan rộng đến thùy sâu tuyến mang tai trái. Sinh thiết khẳng định u lành tính nhưng kích thước lớn, vị trí sâu. BS.CKII Đỗ Tường Huân, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết u tuyến mang tai có dây thần kinh số 7 chia nhánh sâu vào trong tuyến, khi phát triển chèn ép lên dây thần kinh số 7 (thần kinh mặt) gây khó khăn cho phẫu thuật.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt bỏ u, bảo tồn dây thần kinh 7 cho người bệnh tránh biến chứng liệt mặt sau phẫu thuật. Êkíp phẫu thuật bộc lộ tuyến mang tai trái, sau đó tìm dây thần kinh mặt tại gốc, tách theo 5 nhánh dây thần kinh mặt để lấy phần thùy nông, bộc lộ phần thùy sâu có u. Bác sĩ tách và nâng mạng thần kinh mặt, cắt thùy sâu kèm theo u tuyến mang tai.

Sau mổ, dây thần kinh mặt và thần kinh tai lớn của người bệnh bị liệt nhẹ tạm thời, dự kiến hồi phục trong vài tuần. Bệnh nhân không có biến chứng, kết quả giải phẫu u sau mổ lành tính.

Bác sĩ Huân (giữa) và kíp mổ bóc tách u to tuyến mang tai cho ông Toàn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tuyến mang tai là tuyến lớn nhất trong ba cặp tuyến nước bọt chính, bao gồm tuyến mang tai, tuyến dưới hàm và tuyến dưới lưỡi, có vai trò tiết lượng lớn nước bọt vào miệng, xuyên qua mô tuyến là thần kinh 7 điều khiển các cơ diễn đạt cảm xúc vùng mặt.

U tuyến mang tai là một dạng của u tuyến nước bọt. Hiện, chưa xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh nhưng có yếu tố làm tăng nguy cơ như virus, sỏi tuyến mang tai, biến đổi gene, tiếp xúc với tia xạ hoặc do lối sống như hút thuốc, ăn nhiều thức ăn dầu mỡ, cholesterol... Bệnh có thể xảy ra ở người lớn và trẻ em, nếu được phát hiện, điều trị sớm khả năng khỏi cao.

U tuyến mang thai thường tiến triển chậm qua nhiều năm, không đau, da trên khối u nhẵn không bị thâm nhiễm. Nếu thấy vùng mang tai có dấu hiệu sưng, phồng to hơn bình thường hoặc khác biệt so với bên đối diện, khó nhai, khó nuốt, người bệnh cần nhanh chóng đi khám để phát hiện bệnh sớm. Khám sức khỏe định kỳ cũng có thể phát hiện sớm các bất thường này.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi