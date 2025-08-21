U tuyến giáp hóa ác sau hai năm lành tính

TP HCMKhối u giáp của anh Tấn, 45 tuổi, từ lành tính chuyển thành ác tính, được bác sĩ cắt một bên thùy giáp để triệt căn ung thư.

Hai năm trước anh Tấn phát hiện khối u nhỏ (nhân giáp) ở thùy bên phải tuyến giáp lành tính. Anh tái khám định kỳ, 6 tháng trước được học hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA), u vẫn lành tính. Đầu tháng 8, khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, siêu âm đánh giá TIRADS 4 (tổn thương tuyến giáp có dấu hiệu nghi ngờ ác tính).

Ngày 21/8, TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, cho biết kích thước u chưa đến 1 cm, sinh thiết FNA cho chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú. Kích thước nhân giáp tăng hơn 1 mm từ lúc phát hiện cho thấy u phát triển chậm. Tuy nhiên, kết quả FNA đã xác định u không còn lành tính, bắt buộc phải phẫu thuật để loại bỏ tổn thương nhân giáp và tế bào ung thư.

Hầu hết khối u tuyến giáp là lành tính, chỉ khoảng 5% ác tính. Một số u giáp lành nhưng một thời gian sau lại được chẩn đoán ác tính. Theo bác sĩ Dũng, có ba khả năng gây ra tình trạng này. Thứ nhất, trên siêu âm tuyến giáp chưa đủ tiêu chuẩn đánh giá là tổn thương nhân giáp ác tính theo bảng phân loại TIRADS (gồm 6 mức độ, càng cao thì khả năng ác tính càng lớn). Đôi khi bác sĩ đánh giá u giáp độ 2, 3 hay 4 nhưng thực tế ở độ 5, 6. Điều này khiến bệnh nhân lầm tưởng mình mang u lành không cần điều trị, một thời gian sau u tiến triển nhanh và lúc này mới được chẩn đoán ung thư. Thứ hai, nhân giáp từ TIRADS 2, 3 theo thời gian phát triển thành độ 5, 6, nghĩa là bản chất lành tính chuyển dần sang ác tính. Thứ ba, u giáp ác tính ngay từ đầu nhưng trong quá trình chọc hút để làm sinh thiết bằng kim nhỏ có thể chưa lấy đúng vị trí có tế bào ác tính dẫn đến kết luận u lành thay vì ung thư.

Bác sĩ Dũng cho hay kết quả siêu âm của anh Tuấn cho thấy u phát triển chậm, cộng thêm hai lần đầu FNA âm tính, khả năng ban đầu u lành tính. Sau hai năm u đã thay đổi bản chất từ lành sang ác nên FNA dương tính. U giáp của anh Tấn có kích thước nhỏ, nằm trọn trong thùy phải tuyến giáp, không xâm lấn vỏ bao. Vì thế, bác sĩ phẫu thuật cắt một thùy giáp, bảo tồn thùy còn lại cho bệnh nhân, không gây biến chứng khàn tiếng, mất giọng hay tê tay. Anh xuất viện sau ba ngày, không cần điều trị tiếp bằng xạ trị hay iốt phóng xạ do tế bào ung thư đã được lấy bỏ toàn bộ.

Bác sĩ phẫu thuật cắt một thùy giáp có chứa khối u cho bệnh nhân. Ảnh: Hạ Vũ

ThS.BS.CKI Lê Thị Ngọc Hằng, khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hiện có nhiều phương pháp hiện đại giúp chẩn đoán u tuyến giáp như xét nghiệm hormone tuyến giáp (FT3, FT4), hormone kích thích tuyến giáp (TSH), siêu âm tuyến giáp, chọc hút tế bào kim nhỏ (FNA), siêu âm đàn hồi mô, chụp MRI, CT và FDG-PET/CT (trong trường hợp cần có thể làm thêm xét nghiệm gene di truyền, dấu ấn hóa mô miễn dịch...).

Đối với các nhân hoặc u giáp lành tính, tùy thuộc kích thước cũng như mức độ xâm lấn của u, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp như iốt phóng xạ, phẫu thuật hoặc chưa cần can thiệp. Trường hợp ung thư tuyến giáp, nếu nhân giáp nằm trọn trong thùy giáp và chưa xâm lấn vỏ bao thì chỉ cần cắt một thùy giáp. Ngược lại, nhân giáp đã xâm lấn ra ngoài thì phải cắt toàn bộ tuyến giáp.

Theo bác sĩ Dũng, phẫu thuật mở là phương pháp phổ biến nhất để loại bỏ u tuyến giáp ác tính. Một số trường hợp có thể áp dụng phẫu thuật nội soi cắt tuyến giáp qua đường tiền đình miệng hoặc đường nách - vú. Song phương pháp này còn những hạn chế do không gian vùng tuyến giáp hẹp, dụng cụ nội soi không linh hoạt, rất khó để phẫu thuật viên thao tác chuẩn xác. Sắp tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai mổ tuyến giáp với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi giúp bóc tách u dễ dàng.

U tuyến giáp là bệnh lý phổ biến. Khám sức khỏe 6 tháng một lần giúp phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời. Người có tiền sử u tuyến giáp cần tái khám đúng lịch hẹn để được bác sĩ theo dõi tiến triển bệnh.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi