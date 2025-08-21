U ở đáy lưỡi bé trai

TP HCMBé Hiếu, 8 tuổi, xuất hiện khối u ở sàn miệng nên ảnh hưởng vận động lưỡi, khó ăn uống và phát âm, bác sĩ chẩn đoán u đáy lưỡi.

ThS.BS Lâm Thiên Kim, khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối u dạng nang nhầy kích thước 10×8 mm, cuống phình to dần. May mắn, u không xâm lấn vào các cấu trúc nguy hiểm lân cận như dây thần kinh lưỡi (chi phối cảm giác và vị giác) hay mạch máu lớn, song nếu không xử lý sẽ tiếp tục to lên.

Bác sĩ phẫu thuật bóc tách trọn khối u, bảo tồn cấu trúc vùng đáy lưỡi, đồng thời tránh làm vỡ vỏ nang để hạn chế nguy cơ tái phát. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u lành tính. Bé được xuất viện sau một ngày, bác sĩ khuyến cáo ăn thức ăn mềm, dễ nuốt, vệ sinh răng miệng nhẹ nhàng và súc miệng bằng dung dịch sát khuẩn.

U đáy lưỡi là sự tăng sinh bất thường của các tế bào ở vùng đáy lưỡi, tạo thành khối u. Thể lành tính thường tiến triển chậm, không xâm lấn hay di căn, nhưng gây ảnh hưởng đáng kể đến ăn uống, phát âm và thẩm mỹ. Thể ác tính có khả năng di căn nhanh.

Nguyên nhân gây bệnh ở trẻ thường là do chấn thương nhỏ ở sàn miệng như vô tình cắn phải, va đập làm tổn thương. Ở trẻ, dấu hiệu ban đầu của bệnh thường là đau họng, có cảm giác vướng víu... dễ bị nhầm với bệnh viêm họng thông thường. Vì nằm sâu trong họng nên khối u thường phát triển đến kích thước lớn mới gây ra triệu chứng rõ ràng, được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để điều trị, bác sĩ lấy một mẫu mô mang đi xét nghiệm nhằm xác định khối u là lành tính hay ác tính. Phương pháp điều trị phụ thuộc vào giai đoạn bệnh, loại ung thư và thể trạng bệnh nhân như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và liệu pháp nhắm trúng đích, liệu pháp miễn dịch.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi