Đau họng do viêm họng và trào ngược có khác nhau?

Tôi đau họng, không biết do viêm họng nhiễm trùng hay trào ngược họng thanh quản. Triệu chứng viêm họng do hai bệnh này có khác nhau không? (Kim Anh, 25 tuổi, Long An)