U não 3 cm có cần mổ?

Tôi chụp MRI phát hiện khối u não kích thước khoảng 3 cm. Điều trị khối u này thế nào, có cần mổ không? (Hoàng Dương, Bắc Ninh)

Trả lời:

U não là một tập hợp các tế bào thần kinh bất thường trong não, có thể lành tính hoặc ác tính. Để làm rõ bản chất u, bác sĩ thường chỉ định sinh thiết làm giải phẫu bệnh. Tuy nhiên, một số trường hợp, dựa trên phim chụp cộng hưởng từ (MRI) cũng có thể phần nào tiên lượng được mức độ ác tính.

Khối u não lành tính thường sẽ tiến triển chậm, nhưng vẫn có thể chuyển dạng thành ác tính. Nếu u của bạn lành tính, bạn nên khám định kỳ để theo dõi chặt chẽ vì một số khối u có thể tiến triển phức tạp hơn theo thời gian.

Bác sĩ Đức Anh tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khối u của bạn kích thước khoảng 3 cm, đây được xem là kích thước lớn, có thể gây ra biến chứng. Do đó, hướng xử trí tối ưu là loại bỏ toàn bộ khối u. Tuy nhiên, chỉ định phẫu thuật không chỉ dựa vào kích thước mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố quan trọng khác như vị trí, tương quan giải phẫu với các vùng chức năng, cấu trúc thần kinh, mạch máu...

Phẫu thuật là phương pháp chủ yếu nhằm loại bỏ khối u não. Trong trường hợp không thể phẫu thuật hoặc đã phẫu thuật nhưng còn sót u, bác sĩ có thể chỉ định xạ trị, xạ phẫu, hóa trị tùy theo bản chất khối u, khả năng phẫu thuật. Tuy nhiên, các phương pháp này chỉ đóng vai trò bổ trợ, không loại bỏ triệt để khối u.

Bạn nên đến bệnh viện có chuyên khoa Ngoại Thần kinh để được tư vấn chính xác, tuân thủ lịch theo dõi, điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

TS.BS Nguyễn Đức Anh

Trưởng khoa Ngoại Thần kinh Cột sống

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy