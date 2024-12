U buồng trứng nặng 3 kg sau 20 năm

TP HCMSau 20 năm, khối u buồng trứng của bà Thanh từ to bằng quả vải nay nặng hơn 3 kg khiến bụng to như mang thai 7 tháng.

Kết quả siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy u buồng trứng trái của bà Thanh (55 tuổi) kích thước 18x25x20 cm, tử cung có nhiều u xơ nhỏ rải rác. Ngày 11/12, BS.CKI Nguyễn Quang Nhật, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết bình thường buồng trứng của phụ nữ tuổi sinh sản to khoảng 1x2x3 cm, nặng khoảng vài chục gam, còn u buồng trứng trái của bà Thanh to gấp 10 lần, nặng 3 kg, chèn ép các cơ quan lân cận gây đau bụng. Nếu không can thiệp, u có thể biến chứng vỡ hoặc hoại tử, nhiễm trùng ổ bụng, nguy hiểm đến tính mạng.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhân, cắt buồng trứng còn lại để phòng tái phát và cắt bỏ tử cung có nhân xơ. Kết quả giải phẫu xác định u nang nhầy buồng trứng, u cơ trơn tử cung lành tính.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bà Thanh: Ảnh: Tuệ Diễm

U nang nhầy là dạng u thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. U có cấu tạo bên ngoài bao bọc một lớp vỏ dày nhưng có thể nhìn được mạch máu nuôi bên trong. Khi xẻ u, bên trong chứa dịch nhầy, màu vàng, đặc sánh.

Hiện chưa xác định được nguyên nhân gây u nang nhầy. Một số giả thuyết cho rằng u phát triển trong độ tuổi sinh sản do liên quan đến rối loạn hormone. Các yếu tố nguy cơ gây u gồm phụ nữ mang thai, suy giáp, hút thuốc lá, sử dụng thuốc nội tiết. Khối u này khó nhận biết sớm do ít gây triệu chứng. U tăng kích thước có thể dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, đau bụng dưới, đau xương chậu, khó tiểu, tiểu buốt do u to chèn ép bàng quang.

Theo bác sĩ Quang Nhật, u nang nhầy buồng trứng chiếm khoảng 20% các khối u xuất hiện ở buồng trứng. U này tăng kích thước theo thời gian, có thể từ dao động từ vài milimet đến vài chục centimet, nặng từ vài gam đến vài kilogam.

Bác sĩ Quang Nhật khuyến cáo phụ nữ có u nang buồng trứng không nên chủ quan, dù 80% u lành tính nhưng vẫn có thể hóa u ác. U quá to có thể gây xoắn, vỡ u hoặc vô sinh. Khi được chẩn đoán u buồng trứng, người bệnh cần tuân thủ khám 6 tháng một lần. Trường hợp u nhỏ, bác sĩ có thể mổ nội soi bóc u, u lớn phải mổ mở khiến người bệnh đau nhiều hơn, sẹo xấu, lâu hồi phục.

Tuệ Diễm

*Tên người bệnh đã được thay đổi