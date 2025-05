U buồng trứng khiến bụng to như mang thai 4 tháng

TP HCMHoa, 25 tuổi, bụng to bất thường như mang thai, bác sĩ phát hiện khối nang ở hai buồng trứng khiến vòng eo tăng lên 90 cm.

Trước đây Hoa cao 1,65 m, vòng eo 56 cm. Khoảng một năm nay, bụng to dần, Hoa nghĩ do công việc bận rộn, stress gây tăng cân, không đi khám. Sau đó, tưởng rằng có thai, Hoa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, siêu âm cho thấy hai khối u ở hai bên buồng trứng, trong đó khối u nang bên trái đường kính 13 cm.

Ngày 10/5, BS.CKI Huỳnh Ngọc Thu Trà, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết bụng Hoa to tương đương mang thai 4 tháng do chứa hai khối u lớn ở buồng trứng. Khối u này do tế bào nội mạc tử cung (đáng lẽ chỉ tồn tại trong lòng tử cung) lại phát triển ở hai bên buồng trứng, hình thành nang chứa dịch có màu nâu đen giống như chocolate gồm máu, nội mạc tử cung.

Êkíp phẫu thuật nội soi bóc u buồng trứng cho Hoa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ phẫu thuật nội soi ngả bụng, chọc hút được 1,5 lít dịch nâu, sau đó bóc u, giữ tối đa mô lành hai bên buồng trứng, để giảm tổn thương cơ quan này. Sau phẫu thuật, bụng của Hoa thon gọn hơn, xuất viện sau hai ngày.

Nang lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng là bệnh lý lành tính, song bác sĩ Trà khuyên phụ nữ không nên chủ quan vì ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và khả năng sinh sản. Người mắc bệnh thường bị đau vùng chậu mạn tính, rối loạn chức năng buồng trứng. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh lạc nội mạc tử cung. Một số nghiên cứu cho rằng bệnh xảy ra do kinh nguyệt ngược dòng, di truyền, nội tiết tố hoặc tiền sử có phẫu thuật vùng bụng dễ khiến các mô nội mạc tử cung hình thành và phát triển.

Nếu không phát hiện, điều trị kịp thời, phụ nữ có thể gặp một số biến chứng như vỡ khối u gây viêm phúc mạc, xoắn phần phụ dẫn đến đau và hoại tử buồng trứng. Khối u có kích thước lớn chèn ép các cơ quan vùng chậu gây giãn niệu quản, thận ứ nước... Dấu hiệu có thể cảnh báo bệnh là đau bụng dưới âm ỉ, cơn đau tăng lên trước hoặc trong khi hành kinh. Đôi khi đau khi giao hợp, có thể sờ được khối u nhô lên ở vùng bụng dưới rốn. Một số trường hợp không có triệu chứng, chỉ phát hiện khối u khi khám sức khỏe định kỳ.

Hiện chưa có phương pháp ngăn ngừa khối u buồng trứng, nhưng có thể giảm quá trình tiến triển của bệnh bằng cách điều trị nội khoa như các loại thuốc nội tiết theo chỉ định của bác sĩ.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi