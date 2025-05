Bé gái có u buồng trứng to bằng quả trứng gà

TP HCMBé Trang, 13 tuổi, không có triệu chứng bất thường, khám sức khỏe định kỳ bất ngờ phát hiện u buồng trứng lớn, kích thước 42x45x70 mm.

BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, chuyên khoa Ngoại Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khối u kích thước trên 40 mm cần được can thiệp ngoại khoa tránh nguy cơ xoắn buồng trứng và khả năng phát triển to hơn. Bé Trang được tầm soát kỹ các xét nghiệm ung thư, chức năng gan thận trước khi phẫu thuật.

Siêu âm cho thấy khối u trong buồng trứng bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi có kết quả xét nghiệm bình thường, bác sĩ rạch đường mổ nhỏ dưới 1 cm, bóc tách trọn vẹn khối u, đảm bảo thẩm mỹ, bảo tồn buồng trứng tối đa để bảo vệ chức năng nội tiết, sinh lý sau này. Sau mổ, sức khỏe bé ổn định, xuất viện sau hai ngày. Bác sĩ hẹn tái khám sau một tuần để siêu âm lại, phòng ngừa nguy cơ xuất huyết trong nang, tiết dịch hình thành nang mới.

Kết quả kiểm tra sau đó xác định u nang dịch lành tính, không có các mô lạ hay bất thường, chưa có biểu hiện biến chứng.

Bác sĩ Vũ (ngoài cùng bên phải) phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

U buồng trứng dạng nang là bệnh lý có thể xảy ra ở nữ giới mọi lứa tuổi. Bệnh thường diễn tiến mơ hồ, không có biểu hiện cụ thể, chủ yếu là đau bụng, dễ bị nhầm với các vấn đề về tiêu hóa.

Theo bác sĩ Vũ, bé gái trong tuổi dậy thì như bé Trang có u nang buồng trứng thường do thay đổi về hormone sinh dục. Một số u nang buồng trứng chỉ là do rối loạn hoạt động nội tiết của buồng trứng, thường không có triệu chứng, sẽ tự khỏi. Trường hợp bé Trang, khối u có kích thước trên 40 mm là dạng nang buồng trứng thực thể. Nguyên nhân gây bệnh là do các tổn thương xuất phát từ mô buồng trứng tiến triển thành u. Những bé gái trong tuổi vị thành niên dễ bị nhầm tưởng đau bụng kinh, rối loạn kinh nguyệt... Trẻ nhỏ hơn thường được phát hiện bệnh tình cờ khi đi khám sức khỏe hoặc khám bệnh tiêu hóa với các triệu chứng như đau bụng, sờ thấy sưng, táo bón, rối loạn tiểu tiện...

U nang buồng trứng đa phần có tính chất lành tính hoặc là nang sinh lý, song cần chẩn đoán phát hiện sớm, làm giảm nguy cơ xoắn buồng trứng có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Nếu u không gây chèn ép cơ quan xung quanh, một số trường hợp tiến triển thành u ác tính.

Hiện u nang buồng trứng thường được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nội soi với hiệu quả cao, bảo tồn tối đa buồng trứng, đảm bảo thẩm mỹ, chức năng sinh lý, nội tiết cho trẻ trong tương lai. Phụ huynh khi thấy bé có biểu hiện đau bụng bất thường cần đưa đi khám để can thiệp kịp thời.

Đình Lâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi