Tưởng mụn viêm hóa xoang nang lông

TP HCMTài, 15 tuổi, xuất hiện khối áp xe giống mụn viêm ở thắt lưng sau đó tự vỡ, chảy dịch mủ, diễn tiến thành xoang nang lông.

Xoang nang lông xảy ra khi xuất hiện một hoặc nhiều đường rò nhỏ dưới da, thường ở vùng rãnh giữa hai bên mông, ngay trên xương cùng cụt. Bệnh thường gặp ở nam giới trưởng thành, rậm lông vùng cùng cụt tầng sinh môn (vùng đáy chậu), dư cân, ngồi nhiều hay vận động nhiều gây ma sát... Theo BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng, khoa Ngoại Nhi, bệnh lý này khó chăm sóc, có tỷ lệ tái phát cao, ít gặp ở trẻ em.

Xoang nang lông được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn cấp tính xảy ra khi lông chui vào da khiến cơ thể coi là dị vật, tấn công và tạo mủ, biểu hiện như mụn nhọt lớn. Sau đó, khối áp xe tự vỡ ra giúp giảm đau tạm thời nhưng búi lông, nang vẫn nằm bên dưới, vết thương không lành hẳn mà tạo thành đường hầm để thoát dịch, chuyển sang giai đoạn mạn tính.

Tài đang ở độ tuổi dậy thì, nội tiết tố androgen tăng cao làm tuyến bã nhờn hoạt động mạnh và lông bắt đầu phát triển dày, cứng hơn. Bé thừa cân (cao 1,78 m, nặng khoảng 85 kg, chỉ số BMI khoảng 27), thường xuyên chơi thể thao, ra nhiều mồ hôi... khiến bệnh diễn tiến nhanh hơn.

Kết quả chụp cộng hưởng từ MRI xác định ổ viêm chỉ khu trú ở vùng rò (phần mềm), bác sĩ có thể phẫu thuật xử lý triệt để, tránh gây tổn thương lan rộng. Bệnh nhi thừa cân, được bác sĩ chỉ định điều trị bằng phương pháp phẫu thuật Bascom. Êkíp cắt bỏ nang, sau đó kéo vạt da từ vùng mông bên này sang bên kia để làm nông rãnh mông, giữ khu vực này luôn khô ráo, hạn chế tái phát. Kỹ thuật này loại bỏ khối viêm và tạo hình lại vùng mông cho bệnh nhi. Tài có thể đi lại sau một ngày mổ, dự kiến 10-14 ngày vết thương lành hẳn.

Bác sĩ Trọng (giữa) phẫu thuật tái tạo vùng mông cho bệnh nhi. Ảnh: Giản Đơn

Ở người bệnh xoang nang lông, lông mọc ngược, ma sát hoặc da bị kích thích gây viêm, tạo nang, mưng mủ. Nguyên nhân gây bệnh là do lông rụng, bị kẹt dưới da, mồ hôi, ngồi lâu, rãnh mông quá sâu, mặc quần bó hoặc vận động nhiều khiến da ẩm ướt kéo dài... Triệu chứng thường thấy là xuất hiện một chấm nhỏ như mụn, sưng đỏ, đau, chảy dịch vàng, mủ, đôi khi có mùi. Bệnh lý này không nguy hiểm tính mạng, nhưng dễ tái phát nếu không điều trị đúng, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống của trẻ.

Để phòng ngừa bệnh, cần giữ vùng mông thoáng, khô, tránh ngồi lâu, mặc quần áo thoáng mát, vệ sinh sạch sẽ. Khi có biểu hiện nghi ngờ bệnh, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám tại bệnh viện để được phát hiện và điều trị kịp thời.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi