Bé gái một tuổi bị viêm mô tế bào

TP HCMBé Hồng, một tuổi, sưng cổ bên trái, sốt do viêm mô tế bào, khối áp xe sưng to gây đau nhức, được bác sĩ phẫu thuật.

Bé được uống kháng sinh 7 ngày, có dấu hiệu thuyên giảm. Hai ngày sau bé bị sốt trở lại, khối sưng ở cổ to thêm, kích thước 10x10 cm, kèm sưng nóng, đỏ đau, kết quả siêu âm ghi nhận bé bị áp xe. BS.CKI Dương Minh Hùng, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nếu không can thiệp sớm, vi khuẩn có thể lan rộng gây biến chứng nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng hoặc ổ áp xe to có thể chèn ép mạch máu, thần kinh, có thể vỡ tràn mủ vào đường thở gây nguy hiểm.

Bệnh nhi nhập viện, truyền hai loại kháng sinh bao phủ các loại vi khuẩn, bác sĩ quyết định can thiệp phẫu thuật cho bé. BS.CKI Nguyễn Thanh Sơn Vũ, chuyên khoa Ngoại Nhi, rạch thoát mủ, làm sạch ổ áp xe, đặt dẫn lưu cho bệnh nhi rút hơn 100 ml mủ. Kết quả cấy mủ xác định tác nhân gây bệnh là khuẩn tụ cầu. Sau 3 ngày được truyền kháng sinh kết hợp phẫu thuật, bé Hồng hết sốt, hết sưng cổ, xuất viện sau 7 ngày điều trị.

Bác sĩ Vũ (giữa) phẫu thuật cho bé Hồng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm mô tế bào là dạng bệnh nhiễm trùng sâu dưới da do vi khuẩn gây nên. Tác nhân chính gây bệnh thường gặp nhất là khuẩn tụ cầu (staphylococcus) và liên cầu khuẩn (streptococcus). Chúng thâm nhập vào da qua vết thương hở, trầy xước nhẹ hoặc do côn trùng cắn.

Các biểu hiện của bệnh là da đỏ lan rộng, cảm thấy ấm hoặc nóng rát, sưng đau, ấn vào mềm, da phồng rộp, sốt... Những dấu hiệu này xuất hiện khu trú và thường khởi phát nhanh. Trường hợp người bệnh có kèm triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt, lạnh run, đổ mồ hôi, đau nhức cơ bắp... là dấu hiệu cảnh báo tình trạng diễn tiến nặng. Bệnh thường được điều trị bằng thuốc kháng sinh đường uống hoặc truyền đường tĩnh mạch. Nếu ổ áp xe tụ mủ, đau nhức, cần được can thiệp ngoại khoa để tháo mủ, làm sạch, dẫn lưu toàn bộ chất dơ ra ngoài.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng ngừa bệnh cho trẻ bằng cách vệ sinh da thường xuyên sạch sẽ. Khi trẻ xuất hiện vết thương hở, trầy xước, phụ huynh cần lau rửa bằng nước sát khuẩn hoặc nước sạch, nước muối sinh lý, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, sau đó che đậy vết thương tránh bụi bẩn bám vào, theo dõi nếu có dấu hiệu sưng tấy, rỉ mủ hoặc trẻ sốt... thì cần đi bác sĩ ngay. Vệ sinh chỗ ở sạch sẽ để tránh côn trùng đốt, cắn có thể gây bệnh.

Đình Lâm



*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi