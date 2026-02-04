Tưởng đau dạ dày hóa túi mật hoại tử

TP HCMÔng Park, 57 tuổi, đau bụng âm ỉ nhiều tháng nghĩ đau dạ dày, nay đau quặn thắt, nôn ói, bác sĩ xác định túi mật hoại tử.

Kết quả chụp CT 1975 lát cắt của ông Park tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy túi mật có hai viên sỏi vùng phễu và kẹt cổ túi mật, thành dày bắt thuốc mạnh, có vài đoạn mất liên tục kèm thâm nhiễm mỡ, rối loạn tưới máu nhu gan xung quanh. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Hữu Duy, khoa Gan - Mật - Tụy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, chẩn đoán người bệnh bị viêm túi mật hoại tử kèm sỏi, chỉ định mổ nội soi cắt túi mật, có thể chuyển sang mổ hở nếu các cơ quan viêm dính nhiều.

Khi mổ, bác sĩ Duy ghi nhận túi mật bệnh nhân viêm, dày, căng, thành túi mật có điểm hoại tử, phễu túi mật dính vào ống mật chủ và viêm dính nhiều cơ quan xung quanh.

Bác sĩ Duy (bên phải) đang thực hiện phẫu thuật cắt túi mật hoại tử cho ông Park. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ quyết định phẫu thuật cắt túi mật ngược dòng thay vì bóc tách từ phía ống túi mật và động mạch túi mật trước. Sau khi cắt túi mật, êkíp lau rửa bụng bằng nước ấm làm sạch vi khuẩn, phòng ngừa dính ruột sau khi vết mổ lành.

Hậu phẫu, ông Park phục hồi tốt, vết mổ khô, không còn đau bụng, có thể đi lại và ăn cháo loãng sau hai ngày.

Bác sĩ Duy đang khám bụng cho ông Park sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm túi mật hoại tử là giai đoạn tiến triển nặng của viêm túi mật cấp tính, khi các mô của thành túi mật bị chết (hoại tử) do thiếu máu nuôi dưỡng và nhiễm trùng nặng kéo dài. Nguyên nhân thường do sỏi tắc nghẽn ở cổ túi mật trong thời gian dài.

Túi mật hoại tử diễn biến nhanh, trong vòng 2-3 ngày, dễ nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa thông thường dẫn đến phát hiện muộn, nguy hiểm đến tính mạng, quá trình điều trị khó khăn.

Khi có triệu chứng đau bụng hạ sườn phải, rối loạn tiêu hóa, đau sau khi ăn, người bệnh nên đi khám để được bác sĩ chẩn đoán và có biện pháp xử trí sớm, ngăn ngừa viêm túi mật tiến triển thành viêm túi mật hoại tử.

Phòng bệnh bằng cách ăn uống khoa học, giảm các loại thực phẩm có nhiều cholesterol, kiểm soát tốt cân nặng, tránh tình trạng thừa cân, béo phì, không áp dụng những chế độ ăn kiêng giảm cân cấp tốc. Nên tập thể dục thể thao, ít nhất 30 phút mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần.

Quyên Phan

*Tên người bệnh đã được thay đổi