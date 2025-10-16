Túi phình mạch máu não gây đau đầu

TP HCMChị Vân Anh, 35 tuổi, đau đầu âm ỉ kèm nôn ói hơn một tháng, bác sĩ chẩn đoán có túi phình lớn ở động mạch cảnh trong.

BS.CKI Dương Đình Hoàn, Trưởng Đơn vị Can thiệp Thần kinh, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết túi phình mạch máu não của chị Vân Anh có nguy cơ vỡ cao gây xuất huyết dưới nhện dẫn đến đột quỵ. Chị được xét nghiệm và uống thuốc kháng kết tập tiểu cầu trước khi can thiệp.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ thống nhất chỉ định can thiệp nội mạch đặt stent thay đổi dòng chảy. Đây là kỹ thuật điều trị túi phình động mạch não giúp đổi hướng dòng máu, ngăn máu chảy vào túi phình đồng thời giảm áp lực lên thành túi. Sau can thiệp, túi phình sẽ tự tiêu biến theo thời gian.

Bác sĩ gây mê nội khí quản, chụp mạch để xác định chính xác vị trí và kích thước túi phình bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Hình ảnh DSA cho thấy túi phình có kích thước lớn 8,3x5 mm, cổ túi phình rộng khoảng 5 mm. Êkíp luồn một vi ống thông siêu nhỏ lên đến vị trí mạch máu não có túi phình, đưa stent vào đúng vị trí, bung stent phủ qua túi phình giúp máu lưu thông ổn định.

Bác sĩ Hoàn (phải) và êkíp đặt stent thay đổi dòng chảy điều trị túi phình mạch máu cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau can thiệp, chị Vân Anh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không liệt, không yếu chi. Chị tiếp tục được điều trị nội khoa với thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép để ngăn huyết khối trong stent, thuốc hạ mỡ máu, giảm đau, hỗ trợ tiền đình và bảo vệ dạ dày, xuất viện sau 4 ngày.

Túi phình mạch não hình thành khi thành mạch yếu phồng ra do áp lực máu. Theo bác sĩ Hoàn, đây là bệnh lý nguy hiểm vì có thể tiến triển âm thầm nhiều năm mà không có triệu chứng rõ rệt, nếu vỡ gây tử vong hoặc để lại di chứng thần kinh rất cao.

Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời trước khi túi phình vỡ giúp người bệnh phục hồi tốt, bảo tồn được chức năng não và giảm nguy cơ đột quỵ. Phương pháp can thiệp túi phình có cổ rộng bằng coil (đặt vòng xoắn kim loại trong túi phình) thường khó khăn. Lúc này, bác sĩ chọn đặt stent thay đổi dòng chảy để điều hướng lại dòng máu trong động mạch, giảm áp lực vào túi phình, giúp máu trong túi đông lại rồi tự xơ hóa, bịt kín dần.

Người bị đau đầu kéo dài, đau khu trú một vùng, kèm chóng mặt, mờ mắt hoặc buồn nôn nên đi khám sớm tại cơ sở chuyên khoa thần kinh. Trường hợp đã được can thiệp đặt stent thay đổi dòng chảy, cần tuân thủ dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép đủ thời gian, kiểm soát mỡ máu, tái khám định kỳ để phòng ngừa tái phát.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi