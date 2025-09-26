Biến chứng viêm màng não do zona thần kinh

Hà NộiÔng Thịnh, 61 tuổi, sốt cao liệt một bên mặt, đau đầu, lơ mơ, khó nuốt, bác sĩ phát hiện biến chứng viêm màng não do zona.

Ông Thịnh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám trong tình trạng vùng họng, niêm mạc má và môi bên phải xuất hiện nhiều vết loét 2-5 mm, bụng và lưng nổi nhiều nốt mụn mủ trắng, tai phải chảy dịch vàng, da tay chân có mảng xuất huyết rải rác. Các chỉ số huyết động cho thấy mạch nhanh 124 lần/phút, huyết áp 136/83 mmHg, SpO2 95% khí phòng, nhiệt độ 38,5 độ C.

ThS.BS Nguyễn Vũ Hồng Vân, khoa Nội Tổng hợp, cho biết người bệnh mệt mỏi kiệt sức, bị nhiễm trùng, liệt dây thần kinh 7 ngoại biên, viêm hầu họng, viêm ống tai ngoài và nhiễm khuẩn huyết. Kết quả chọc dịch não tủy, cấy máu và xét nghiệm chuyên sâu cho thấy bệnh nhân mắc zona lan tỏa biến chứng viêm màng não.

Ông Thịnh được chỉ định dùng thuốc kháng virus bằng truyền tĩnh mạch, kết hợp kháng sinh phổ rộng kiểm soát nguy cơ nhiễm khuẩn huyết, ngăn bệnh tiến triển làm tổn thương thêm não và các dây thần kinh khác, kiểm soát nhiễm khuẩn. Trước tiên, người bệnh cần được kiểm soát bệnh nền viêm khớp dạng thấp, đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch nhịp nhanh xoang. Đồng thời, người bệnh tập vận động cơ mặt sớm nhằm hạn chế di chứng méo miệng, rối loạn nuốt.

Sau hai ngày, bệnh nhân hết sốt, giảm đau đầu, tình trạng chảy dịch tai cải thiện. Chọc dịch não tủy lần hai đáp ứng điều trị tốt, các chỉ số nhiễm trùng giảm. 10 ngày sau điều trị, ông Thịnh tỉnh táo, ăn uống ngủ bình thường, không còn đau họng, không sốt, không đau đầu, các tổn thương da khô và lành dần. Bệnh nhân được ra viện, tiếp tục theo dõi và điều trị ngoại trú.

Bác sĩ Vân đang kiểm tra sức khỏe cho ông Thịnh trước khi ra viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Zona thần kinh là bệnh do virus varicella-zoster gây ra, thường biểu hiện bằng các mảng mụn nước đau rát dọc theo dây thần kinh, phổ biến ở người trên 50 tuổi đồng mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, viêm khớp dạng thấp, tim mạch hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch.

Ở người suy giảm miễn dịch, virus có thể lan rộng ra nhiều cơ quan, gây biến chứng. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh dễ sốc nhiễm trùng, nguy cơ tử vong cao. Bác sĩ khuyến cáo tiêm vaccine phòng zona để giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng nặng. Khi có dấu hiệu nổi mụn nước thành chùm kèm đau rát da, người bệnh cần đi khám sớm.

Thanh Ba