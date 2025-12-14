Tư thế ngồi có ảnh hưởng sinh lý nam giới?

Ngồi sai tư thế trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ tinh hoàn, tăng áp lực vùng đáy chậu gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và đời sống tình dục nam giới.

Bác sĩ Nguyễn Công Minh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết ngồi sai tư thế không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng có những tác động không tốt hoặc là yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của nam giới. Thói quen ngồi sai tư thế gây ra những ảnh hưởng như sau:

Rối loạn cương dương: Ngồi lâu có thể gây áp lực lên các mạch máu và dây thần kinh ở vùng chậu, ảnh hưởng lưu lượng máu đến dương vật, từ đó dẫn đến rối loạn cương dương. Tuy nhiên, đây thường là một tình trạng đa yếu tố và tư thế ngồi chỉ là một trong số các nguyên nhân.

Giảm ham muốn: Dù không có mối liên hệ trực tiếp giữa tư thế ngồi và ham muốn tình dục, việc ngồi quá lâu có thể dẫn đến lối sống ít vận động, béo phì, căng thẳng và mệt mỏi. Tất cả những yếu tố này đều có thể làm giảm ham muốn.

Đau lưng và các vấn đề cơ xương khớp khác: Ngồi sai tư thế hoặc ngồi quá lâu có thể gây đau lưng và các vấn đề về cơ xương khớp, tác động đến khả năng hoạt động tình dục của phái mạnh.

Nhiệt độ tinh hoàn: Tinh hoàn cần một nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể để sản xuất tinh trùng tối ưu. Ngồi quá lâu, đặc biệt là với quần áo bó sát hoặc trong môi trường nóng, có thể làm tăng nhiệt độ vùng bìu, ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng tinh trùng.

Áp lực lên vùng đáy chậu: Ngồi nhiều có thể tạo áp lực lên vùng đáy chậu, ảnh hưởng đến lưu thông máu và chức năng của các cơ quan sinh dục.

Bệnh lý tuyến tiền liệt: Ngồi quá lâu có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như viêm tuyến tiền liệt.

Tư thế ngồi đúng giúp bảo vệ cột sống và sức khỏe sinh lý của nam giới. Ảnh được tạo bởi AI

Bác sĩ Minh gợi ý tư thế ngồi chuẩn cho nam giới văn phòng: bàn chân đặt phẳng trên sàn, có thể sử dụng ghế kê chân, đầu gối tạo thành góc 90 độ ngang bằng hoặc thấp hơn hông một chút. Phần hông và mông ngồi sâu chạm vào phần lưng của ghế. Cố gắng giữ cột sống ở tư thế tự nhiên, không cong gập hay ưỡn quá mức. Vai thả lỏng, cánh tay tạo góc 90 độ khi gõ bàn phím hoặc sử dụng chuột. Đầu thẳng hàng với cột sống, mắt ngang tầm với màn hình.

Bên cạnh đó, hãy thay đổi tư thế thường xuyên, đứng dậy đi lại, vươn vai, giãn cơ nhẹ sau mỗi 30-60 phút. Sử dụng ghế có tựa cho cổ và đầu, kết hợp với bàn đứng để có thể đứng và ngồi trong ngày làm việc. Mặc quần rộng vừa phải, vải không quá dày hoặc bí. Thường xuyên vận động giúp cải thiện lưu thông máu, duy trì cân nặng khỏe mạnh, kết hợp chế độ ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng.

Đình Lâm