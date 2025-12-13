Tuyến tiền liệt phình to gấp ba bình thường

TP HCMÔng Minh, 58 tuổi, bụng căng tức, tiểu khó, tiểu rát, nhiều lần trong ngày do thể tích tuyến tiền liệt 70-80 ml, gấp ba lần bình thường.

ThS.BS Võ Xuân Huy, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, chẩn đoán tuyến tiền liệt to 3 thùy. Ông Minh có đầy đủ các triệu chứng cảnh báo nguy hiểm của bệnh gồm tắc nghẽn, kích thích, dấu hiệu nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Bệnh đã chuyển sang giai đoạn bàng quang chống đối mức độ nặng, tức thành bàng quang dày lên, bề mặt gồ ghề do phải làm việc quá sức để tống nước tiểu. Nếu không phẫu thuật ngay sẽ dẫn đến bí tiểu, suy thận, nhiễm trùng, tạo sỏi bàng quang...

Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị bằng phương pháp bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser. Êkíp dùng tia laser bóc tách trọn vẹn từng thùy của tuyến tiền liệt ra khỏi vỏ bao và đẩy vào bên trong lòng bàng quang. Nhiệt lượng laser làm đông các mạch máu, hạn chế tối đa chảy máu, biến chứng, bảo tồn được cơ thắt niệu đạo.

Theo bác sĩ Huy, kỹ thuật này giúp bóc tách lấy đi tối đa phần nhân xơ, chỉ chừa lại vỏ bao nên tỷ lệ tái phát rất thấp, phù hợp với bệnh nhân có tuyến tiền liệt phình to, bàng quang chống đối và lớn tuổi như ông Minh.

Ông Minh xuất viện sau 3 ngày, tiểu dễ dàng, tia nước tiểu mạnh, không còn căng tức bụng và cần tập luyện bàng quang theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tăng sản tuyến tiền liệt (u xơ tuyến tiền liệt) là tình trạng tuyến tiền liệt phát triển quá mức gây chèn ép vào niệu đạo và cản trở dòng nước tiểu từ bàng quang ra ngoài. Nguyên nhân thường do tuổi tác, hormone, di truyền, lối sống ít vận động, mắc bệnh tiểu đường hoặc tim mạch. Nếu để lâu không chữa trị, bệnh có thể dẫn đến biến chứng bí tiểu cấp tính, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, sỏi bàng quang, suy thận.

Bác sĩ Huy khuyến cáo những người có các dấu hiệu rối loạn tiểu tiện không tự ý dùng thuốc, cần đi khám chuyên khoa tiết niệu để được chẩn đoán chính xác và tư vấn phác đồ điều trị phù hợp.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi