Dấu hiệu nhận biết nam giới có sinh lý tốt

Thân hình săn chắc, tinh thần vui vẻ, duy trì trạng thái cương dương ổn định là những dấu hiệu cho thấy sinh lý nam tốt.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hormone testosterone quyết định sức khỏe thể chất cũng như vẻ bề ngoài của nam giới. Testosterone có tác dụng kích thích ham muốn, tăng khả năng cương, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, tham gia vào các hoạt động của nhiều hệ cơ quan như tim mạch, hô hấp cơ, xương, khớp, thần kinh, bộ não...

Ở nam giới trưởng thành, nồng độ testosterone trong máu bình thường là 10-35 nanomol/lít. Testosterone được sản xuất chủ yếu ở tế bào leydig của tinh hoàn, dưới sự điều khiển của hệ trục não bộ - tuyến yên - tinh hoàn. Một số đặc điểm dưới đây liên quan đến testosterone có thể phản ánh sức khỏe sinh lý, phong độ của nam giới.

Thân hình vạm vỡ, săn chắc

Testosterone thúc đẩy sự phát triển của cơ bắp đồng thời ức chế hormone sản sinh tế bào mỡ. Bác sĩ Bình dẫn nghiên cứu cho thấy những người có vòng bụng bé thì lượng testosterone và số lượng tinh trùng cao hơn rõ rệt so với nhóm có vòng bụng lớn (trên 100 cm). Người có nhiều mỡ nội tạng, vòng eo lớn thường có testosterone thấp và nguy cơ giảm tinh trùng cao hơn.

Tinh thần vui vẻ

Testosterone ổn định giúp nam giới duy trì tinh thần tích cực, tràn đầy năng lượng và điều hòa tâm trạng, hạn chế cảm xúc tiêu cực. Theo Hiệp hội Tiết niệu Mỹ, người có nồng độ testosterone thấp (dưới 300 ng/dL) có nguy cơ trầm cảm, cáu kỉnh, mất ngủ và thiếu tập trung cao hơn.

Tinh thần vui vẻ giúp nam giới duy trì phong độ ổn định. Ảnh được tạo bởi AI

Nhiều râu, tóc và lông

Testosterone của nam giới thúc đẩy sự phát triển của râu, tóc, lông ở nách, tay, chân, ngực và xung quanh bộ phận sinh dục. Nếu nồng độ testosterone thấp, một số vùng trên cơ thể thưa thớt, thậm chí không có lông.

Nhu cầu ham muốn ổn định

Testosterone có liên quan mật thiết đến ham muốn ở nam giới. Nồng độ testosterone suy giảm theo thời gian nên nhu cầu quan hệ tình dục của nam giới cũng thay đổi theo từng độ tuổi. Trung bình tần suất quan hệ được cho là bình thường ở lứa tuổi 18-29 vào khoảng 2 lần mỗi tuần, 30-39 tuổi là 1,6 lần mỗi tuần, 40-49 tuổi còn một lần mỗi tuần.

Cương dương tốt

Nam giới có sinh lý tốt thường dễ đạt và duy trì trạng thái cương cứng trong suốt cuộc yêu, tăng sự hưng phấn, thỏa mãn khi quan hệ. Lượng hormone testosterone duy trì ổn định trong cơ thể giúp lưu thông máu tới bộ phận sinh dục tốt hơn, hỗ trợ khả năng cương dương mạnh mẽ và bền bỉ.

Để duy trì phong độ và sức khỏe sinh lý, bác sĩ Bình khuyến cáo nam giới sống lành mạnh, cân bằng giữa thời gian làm việc cũng như nghỉ ngơi, tập luyện đều đặn, chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bổ sung các dưỡng chất chuyên biệt như bộ ba tinh chất eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp, tinh chất hàu đại dương để kích thích cơ thể sản sinh testosterone.

Khi có triệu chứng bất thường ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý và chất lượng sống, nam giới nên gặp bác sĩ chuyên khoa Nam học để được khám, điều trị sớm.

Đình Diệu