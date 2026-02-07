Từ Singapore về Việt Nam chữa ung thư vú

TP HCMChị Thủy, 45 tuổi, sống tại Singapore, phát hiện mắc ung thư vú nên quyết định về Việt Nam điều trị.

Chị Thủy sờ thấy ngực phải có khối cứng, thay đổi hình dáng ngực kèm cảm giác khó chịu, khám tại Singapore phát hiện ung thư vú giai đoạn sớm, khối u còn khu trú, chưa lan rộng. Chi phí phẫu thuật tại Singapore cao gấp ba lần Việt Nam, lúc phát hiện bệnh gần Tết nên chị quyết định về nước chữa bệnh.

Kết quả siêu âm, chụp nhũ ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy ngực phải của chị Thủy có nhiều hạt canxi li ti trải dài theo các tuyến sữa, dấu hiệu ung thư vú giai đoạn sớm. Ngực đối bên có tổn thương nghi ngờ ung thư nhưng ở mức độ thấp.

Người bệnh từng đặt túi ngực 10 năm trước. BS.CKI Đỗ Anh Tuấn, khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, cho biết nách phải của người bệnh có hạch 1,5 cm, cần chọc hút tế bào kim nhỏ (FNAC) dưới hướng dẫn siêu âm để kiểm tra mức độ di căn ung thư. Kết quả các hạch lành tính.

Các bác sĩ hội chẩn quyết định phẫu thuật đoạn nhũ phải tiết kiệm da, kết hợp sinh thiết hạch gác cửa đánh giá mức độ xâm lấn ung thư. Đồng thời, người bệnh được đoạn nhũ trái dự phòng ung thư, giữ lại túi ngực sau phẫu thuật giúp cân đối hình dáng vòng một.

Chị Thủy tái khám với bác sĩ Tuấn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Trung Vũ

Bác sĩ Tuấn cho biết ca mổ gặp nhiều thách thức do túi ngực thẩm mỹ làm thay đổi cấu trúc giải phẫu ngực, ảnh hưởng đến khả năng đánh giá phạm vi tổn thương. Song bác sĩ đã bóc tách, cắt trọn mô vú ung thư và bảo tồn túi ngực. Chị Thủy hồi phục tốt sau mổ, xuất viện sau hai ngày.

Một tuần sau mổ, kết quả xác định ung thư vú tại chỗ đa ổ, ổ lớn nhất có kích thước 6 cm, chưa xâm lấn. Bệnh nhân được chỉ định xạ trị bổ túc để triệt căn ung thư, không phải hóa trị.

Bác sĩ Tuấn (phải) phẫu thuật cho chị Thủy. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư vú giai đoạn tại chỗ thường không có triệu chứng rõ ràng, chủ yếu được phát hiện qua hình ảnh vi vôi hóa trên nhũ ảnh. Nếu chẩn đoán sớm, khả năng điều trị khỏi cao và ít ảnh hưởng đến chất lượng sống.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, đặc biệt người có tiền sử gia đình mắc ung thư vú, nên kiểm tra ngực định kỳ nhằm phát hiện sớm những tổn thương tiềm ẩn và can thiệp kịp thời. Người đặt túi ngực thẩm mỹ cần chủ động thông báo với bác sĩ để lựa chọn phương pháp tầm soát phù hợp do túi ngực có thể che khuất mô tuyến, làm giảm khả năng phát hiện bất thường trên nhũ ảnh.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi