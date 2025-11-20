Phẫu thuật ung thư vú bảo tồn ngực

TP HCMBà Hằng, 53 tuổi, ung thư vú giai đoạn sớm, được bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ tổn thương ung thư, bảo tồn ngực trái.

Bà Hằng xuất hiện u ở ngực ba năm trước song lành tính nên không tầm soát tiếp. Gần đây, bà đi khám, bác sĩ ghi nhận khối u nghi ngờ ác tính khoảng 1 cm ở ngực trái, bờ gai, chưa xâm lấn da hay thành ngực.

Kết quả chụp nhũ ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy u xếp loại BI-RADS 5 - mức độ nghi ngờ ác tính rất cao. Sinh thiết kim lõi (core biopsy) là ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập dạng ống, độ một. ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết khối u thuộc nhóm Luminal A, có thể đáp ứng tốt với điều trị nội tiết.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật bảo tồn vú kết hợp sinh thiết hạch gác cửa nhằm loại bỏ khối u hoàn toàn, giữ được mô lành và hình dáng tự nhiên của ngực đồng thời đánh giá nguy cơ di căn hạch mà không cần vét hạch nách, giúp giảm nguy cơ phù tay - biến chứng thường gặp sau điều trị ung thư vú.

Bác sĩ Tấn mở đường mổ để tiếp cận và cắt khối u cùng phần mô xung quanh, giữ tối đa mô vú lành. Mẫu bệnh phẩm được chụp X-quang nhũ ảnh 2D kiểm tra rìa cắt, đảm bảo đã loại bỏ triệt để khối u. Trước đó, êkíp lấy mẫu thực hiện sinh thiết hạch gác cửa. Khi đã loại bỏ hết tổn thương, bác sĩ tạo hình che khuyết hổng bằng kỹ thuật xoay mô vú giúp bầu ngực cong mềm mại, không biến dạng. Hậu phẫu, bà Hằng hồi phục nhanh, xuất viện sau một ngày.

Êkíp bác sĩ khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ phẫu thuật cho bà Hằng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Tấn, những trường hợp phát hiện ở giai đoạn sớm như bà Hằng thường có tiên lượng tốt. Phẫu thuật bảo tồn ngực là lựa chọn ưu tiên cho ung thư vú giai đoạn này, vừa điều trị triệt để vừa hỗ trợ giữ lại ngực, giảm căng thẳng, lo lắng cho người bệnh.

Khối u của bà Hằng nhỏ, hạch không di căn và thuộc nhóm sinh học Luminal A - nhóm tiên lượng tốt, nên bà không cần hóa trị vì nguy cơ tái phát thấp. Điều trị chủ yếu tập trung vào xạ trị và nội tiết kéo dài (như tamoxifen hoặc thuốc ức chế aromatase) nhằm giảm nguy cơ tái phát trong những năm tiếp theo.

BS.CKII Bùi Lê Phước Thu Thảo, Phó khoa Xạ trị, Trung tâm Ung bướu, cho hay sau phẫu thuật bảo tồn, xạ trị là bước cần thiết để tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại. Thông thường người bệnh được xạ toàn bộ tuyến vú. Sau đó nếu cần thiết, bác sĩ sẽ bổ sung liều tia xạ vào đúng nền u vú đã phẫu thuật nhằm giảm nguy cơ tái phát tại chỗ. Quy trình xạ trị vú sau phẫu thuật bảo tồn thường kéo dài 3-6 tuần.

Bác sĩ Tấn khuyên phát hiện sớm và tuân thủ điều trị sau mổ giúp bệnh nhân bảo toàn ngực, giảm biến chứng, duy trì sức khỏe lâu dài. Phụ nữ từ 40 tuổi, đã đặt túi ngực nên tầm soát định kỳ bằng siêu âm và nhũ ảnh vì nhóm này dễ bỏ sót sang thương nếu tự kiểm tra không đúng cách.

Thống kê của Globocan năm 2022, ung thư vú là bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam với hơn 24.000 ca mắc mới mỗi năm. Phát hiện sớm bệnh có thể được phẫu thuật bảo tồn ngực, giảm biến chứng, giữ thẩm mỹ và nâng cao hiệu quả điều trị.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi