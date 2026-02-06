Sinh thiết hạch gác cửa xác định nguy cơ di căn ung thư

TP HCMChị Loan, 34 tuổi, ung thư cổ tử cung, được sinh thiết hạch gác cửa trong lúc mổ giúp xác định nguy cơ di căn, giảm biến chứng hậu phẫu.

Đây là bệnh nhân ung thư cổ tử cung đầu tiên được sinh thiết hạch gác cửa tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Trước đó, kỹ thuật này được áp dụng trong điều trị ung thư vú.

Kết quả soi cổ tử cung chị Loan cho thấy có khối sùi khoảng 2 cm ở mép sau cổ tử cung, xét nghiệm HPV dương tính với nhóm nguy cơ cao. Sinh thiết xác định ung thư biểu mô tế bào vảy xâm nhập. Bác sĩ chẩn đoán chị Loan ung thư cổ tử cung giai đoạn IB1.

Các bác sĩ ung bướu hội chẩn chỉ định sinh thiết hạch gác cửa ngay trong lúc mổ. Bác sĩ sẽ tiêm thuốc nhuộm huỳnh quang ICG vào cổ tử cung, dùng hệ thống camera chuyên dụng theo dõi đường dẫn lưu bạch huyết, từ đó xác định và lấy chính xác các hạch gác cửa. Nếu kết quả cho thấy hạch chưa di căn, bác sĩ sẽ cắt tử cung tận gốc, nạo hạch chậu hai bên và bảo tồn hai buồng trứng nhằm duy trì chức năng nội tiết. Trường hợp hạch di căn, bác sĩ sẽ ngưng phẫu thuật, thay đổi kế hoạch điều trị thành xạ trị triệt căn.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Ung bướu, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết phương pháp này giúp xác định mức độ lan rộng của khối u, tránh nạo vét hạch không cần thiết, giảm nguy cơ phù bạch huyết và các biến chứng do phối hợp phẫu - xạ.

Bác sĩ Tấn (giữa) và ThS.BS Trần Nguyễn Nhật Khánh (đầu tiên từ bên trái qua) mổ cắt tử cung và sinh thiết hạch cho chị Loan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kết quả sinh thiết hạch gác cửa lúc mổ của chị Loan âm tính, do đó bác sĩ Tấn phẫu thuật cắt tử cung triệt căn. Tái khám sau một tuần, kết quả giải phẫu bệnh cho thấy hạch được nạo vét không di căn song chị cần theo dõi định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ ung thư tái phát.

Bác sĩ Khánh khám cho chị Loan trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư cổ tử cung phổ biến ở phụ nữ, triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với các bệnh lý phụ khoa thông thường như ra máu âm đạo bất thường, khí hư kéo dài... khiến bệnh được phát hiện muộn.

Theo thống kê của Globocan năm 2022, khoảng 660.000 ca mắc mới và hơn 348.000 ca tử vong do ung thư cổ tử cung tại Việt Nam. Bác sĩ Tấn khuyến cáo phụ nữ chủ động phòng ngừa ung thư cổ tử cung bằng cách tiêm vaccine phòng HPV, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường và điều trị kịp thời.

