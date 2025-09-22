Từ Mỹ về Việt Nam thụ tinh ống nghiệm thành công

TP HCMVợ chồng chị Trâm, 43 tuổi, điều trị vô sinh tại Mỹ 11 năm thất bại, về Việt Nam thụ tinh ống nghiệm thành công có con.

"Năm ngoái chúng tôi về nước bắt đầu chữa hiếm muộn, năm nay trở lại gia đình đã có tiếng trẻ thơ", chị Trâm chia sẻ khi bế con về thăm các bác sĩ ở Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đầu tháng 9.

Vợ chồng chị định cư ở Mỹ, được chẩn đoán vô sinh không rõ nguyên nhân. Họ thực hiện 3 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Mỹ, chuyển phôi 5 lần đều không đậu thai, hai lần nhờ người mang thai hộ song sảy thai sớm.

"Chi phí điều trị đắt đỏ, tốn khoảng 5 tỷ đồng vẫn chưa có con", chị Trâm nói, thêm rằng thủ tục IVF ở Mỹ cũng phức tạp, kéo dài.

Năm ngoái, nhân về Việt Nam thăm gia đình và du lịch, vợ chồng chị đến IVF Tâm Anh TP HCM. Bác sĩ Lê Xuân Nguyên đánh giá sức khỏe sinh sản người chồng bình thường, còn vợ lớn tuổi, tử cung bị lạc nội mạc mức nặng và viêm mạn tính. Siêu âm hai buồng trứng của chị Trâm chỉ có vài nang noãn, song vẫn còn hy vọng có con.

Bác sĩ Lê Xuân Nguyên tư vấn phác đồ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: Thanh Luận

Vợ chồng chị Trâm chỉ ở Việt Nam một tháng nên bác sĩ Nguyên xây dựng phác đồ điều trị tối ưu thời gian và hiệu quả. Chị được dùng thuốc kích thích buồng trứng, chọc hút thu 10 noãn trưởng thành ngay chu kỳ đầu tiên. Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện của người chồng tiêm vào bào tương noãn, nuôi cấy được 8 phôi ngày 3.

Các phôi tiếp tục được nuôi đến ngày 5 (giai đoạn phôi nang) để loại bỏ những phôi không có khả năng phát triển tốt, nâng cao tỷ lệ thành công. Hệ thống camera quan sát liên tục ghi nhận hầu hết phôi của chị Trâm phát triển bất thường, tế bào phân chia lệch nhau và ngừng phát triển sớm, chỉ thu được hai phôi ngày 5. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) chấm điểm các phôi loại 3, tiên lượng khả năng đậu thai ở mức khá. Toàn bộ phôi được trữ đông chờ thời điểm chuyển phôi lý tưởng.

Chị Trâm trở lại Mỹ, dùng các loại thuốc chỉ định để kiểm soát lạc nội mạc tử cung. Bác sĩ Nguyên trao đổi thường xuyên với bác sĩ nước ngoài về tình trạng người bệnh, điều chỉnh phác đồ điều trị.

Cuối năm ngoái, chị về Việt Nam chuyển phôi và đậu thai ngay lần đầu. Con trai của vợ chồng chị chào đời khỏe mạnh hồi tháng 6, nặng hơn 3,5 kg, sau 11 năm chờ đợi.

Bác sĩ Nguyên ẵm con trai của vợ chồng chị Trâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo ThS.BS Giang Huỳnh Như, Giám đốc IVF Tâm Anh TP HCM, cho biết từ năm 2023 đến nay trung tâm đã điều trị vô sinh hiếm muộn cho hơn 4.100 người bệnh có yếu tố nước ngoài và số lượng đang không ngừng gia tăng. Người bệnh chủ yếu đến từ Mỹ, Anh, Nhật Bản, Australia, Singapore, Philippines..., có xu hướng tăng cao hơn vào các dịp Lễ, Tết, hoặc mùa hè. Hầu hết trường hợp là bệnh nhân khó điều trị do lớn tuổi, bệnh lý phức tạp, vô sinh lâu năm, từng IVF nhiều lần thất bại ở các nước.

Người bệnh ở nước ngoài được bác sĩ hỗ trợ theo dõi và điều trị từ xa, giảm trở ngại khoảng cách. Điểm đặc biệt thu hút bệnh nhân từ nước ngoài là chi phí điều trị phải chăng. Theo tạp chí Forbes, chi phí cho một chu kỳ IVF tại Việt Nam khoảng 4.000-5.000 USD, tương đương 1/3 so với các nước ASEAN khác. Trong khi đó, tại Mỹ, một chu kỳ IVF khoảng hơn 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng).

Với hệ thống phòng lab-in-a-lab chuẩn ISO 5, tủ nuôi cấy phôi time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các kỹ thuật IVF hiện đại, năm 2024 tỷ lệ đậu thai sau các lần chuyển phôi trung bình tại IVF Tâm Anh đạt gần 79%.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi