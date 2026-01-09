Từ Mỹ về Việt Nam chữa sa tử cung

TP HCMChị Hằng, 55 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam phẫu thuật bằng robot điều trị sa tử cung sau nhiều tháng xuất huyết bất thường sau mãn kinh.

Chị Hằng cho biết khám tại Mỹ phải chờ xét nghiệm, lo bệnh lý ác tính nên về nước chữa trị. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, chẩn đoán chị Hằng sa tử cung độ 3. Đây là tình trạng tử cung tụt khỏi vị trí giải phẫu bình thường do hệ thống cơ và dây chằng nâng đỡ sàn chậu bị suy yếu.

ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết sa tử cung được chia thành nhiều mức độ, từ nhẹ độ một đến nặng (độ 3-4). Ở giai đoạn nặng, tử cung có thể sa hoàn toàn ra ngoài âm đạo, gây đau, xuất huyết, viêm nhiễm tái diễn, rối loạn đại tiểu tiện. Người bệnh nhẹ được điều trị bảo tồn bằng tập phục hồi chức năng sàn chậu, đặt vòng nâng hoặc dùng thuốc nội tiết phù hợp. Tuy nhiên, khi sa tử cung mức độ nặng như chị Hằng, phẫu thuật là phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

Bác sĩ Thanh Tâm (giữa) và êkíp phẫu thuật sa tử cung bằng robot cho chị Hằng. Ảnh: Trung Vũ

Êkíp quyết định phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi cho chị Hằng nhằm giảm xâm lấn, tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian hồi phục. Trong phòng mổ, bác sĩ Mỹ Nhi ngồi bàn điều khiển, qua kính 3D phóng đại gấp 10-15 lần, các cấu trúc ở vùng chậu hiện lên rõ nét. Cánh tay robot có khả năng xoay 540 độ giúp thao tác chính xác trong khoang chậu hẹp, khó tiếp cận. Toàn bộ tử cung bị sa được treo cố định bằng mảnh ghép nhân tạo, không phải cắt bỏ. Sau 2 giờ, ca mổ hoàn tất, chị Hằng hồi phục sức khỏe, ít đau.

Chị Hằng gửi lời cảm ơn các bác sĩ đã phẫu thuật cho chị thành công. Ảnh: Tuệ Diễm

Sa tử cung thường gặp ở phụ nữ sau sinh nhiều lần, sinh thường, lao động nặng, béo phì hoặc phụ nữ sau mãn kinh do suy giảm nội tiết estrogen. Phụ nữ phòng ngừa bệnh bằng cách bảo vệ vùng sàn chậu, hạn chế mang vác nặng, tập luyện cơ sàn chậu, kiểm soát cân nặng, điều trị ho, táo bón.

Bệnh không thể tự khỏi, phụ nữ nên điều trị sớm. Khi sa tử cung kéo dài, tổn thương nặng, nguy cơ phải cắt tử cung sẽ cao hơn. Điều trị ở giai đoạn sớm thường đơn giản, ít biến chứng, thời gian hồi phục ngắn. Phụ nữ sau sinh nhiều lần hoặc sau mãn kinh, nên đi khám ngay khi có dấu hiệu như cảm giác sa nặng vùng kín, lộ khối ở âm đạo, xuất huyết bất thường, rối loạn tiểu tiện.

Bác sĩ Nhi cho hay chi phí phẫu thuật robot tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 30 - 40% so với Mỹ hoặc châu Âu, trong khi sử dụng cùng hệ thống robot thế hệ mới. Hiện, mức giá phẫu thuật robot tại Mỹ dao động 15.000 - 22.000 USD, tại Thái Lan khoảng 10.000 USD và Singapore là 22.000 - 60.000 USD, trong khi ở Việt Nam chỉ khoảng 5.000 - 7.000 USD (tương đương 120 - 180 triệu đồng).

