Tử cung nhi hóa, vô kinh có chữa được không?

Tôi bị tử cung nhi hóa, vô kinh có ảnh hưởng đến khả năng sinh con trong tương lai không? Bệnh điều trị được không? (Mai Thảo, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Tử cung nhi hóa (nhi tính) là tình trạng tử cung của phụ nữ trong độ tuổi sinh nở không lớn lên được, kích thước vẫn nhỏ như của bé gái. Tử cung phát triển nhờ vào hormon estrogen và progesterone, ngoài ra còn phụ thuộc vào chu kỳ kinh nguyệt, tình trạng thai kỳ. Để có thể mang thai và sinh nở, người phụ nữ phải có tử cung đường kính trước sau (DAP) từ 35 mm đến 45 mm. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, chỉ số estrogen và progesterone trong cơ thể thấp khiến tử cung không phát triển. Đây cũng có thể là dị tật bẩm sinh, bệnh di truyền khiến bé gái khi sinh ra có khiếm khuyết tử cung.

Tử cung nhi hóa kèm theo vô kinh trong độ tuổi sinh sản là tình trạng phức tạp, dấu hiệu gợi ý bệnh lý hoặc bất thường bẩm sinh, di truyền, nội tiết. Trước điều trị, bác sĩ cần khảo sát kỹ trên nhiều khía cạnh.

Khảo sát yếu tố di truyền: Một số bất thường về bộ nhiễm sắc thể giới tính có thể khiến tử cung kém phát triển hoặc ngừng phát triển, dẫn đến tử cung nhỏ (tử cung nhi hóa) và vô kinh như hội chứng Turner, rối loạn phát triển giới tính (DSD). Do đó, bác sĩ chỉ định xét nghiệm di truyền, kiểm tra nhiễm sắc thể để xác định có rối loạn nào liên quan đến giới tính hay không. Nếu phát hiện bất thường, điều trị và khả năng sinh con phụ thuộc vào bản chất rối loạn di truyền.

ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm tư vấn khám cho phụ nữ rối loạn kinh nguyệt. Ảnh minh họa: Tuệ Diễm

Tiếp theo, bác sĩ khảo sát hệ nội tiết phụ nữ, kiểm tra các hormone như FSH, LH, estrogen, progesteron, prolactin, hormon tuyến giáp... để đánh giá xem có rối loạn nội tiết cản trở sự phát triển của tử cung, buồng trứng. Trong một số trường hợp, chỉ cần điều chỉnh nội tiết, tử cung có thể phát triển thêm, nội mạc tử cung dày lên, kinh nguyệt xuất hiện trở lại.

Sau khi khảo sát xong, phụ nữ không có những vấn đề đặc biệt về mặt di truyền, bệnh lý về cơ thể vẫn có thể điều trị tử cung nhi hóa, tăng kích thước tử cung, có thể mang thai. Quá trình này cần theo dõi đáp ứng tử cung thông qua siêu âm định kỳ để đánh giá kích thước tử cung, độ dày niêm mạc.

Ngược lại, nhóm phụ nữ xác định do bất thường di truyền hoặc dị tật tử cung nặng do bất thường bẩm sinh gây khiếm khuyết cơ quan sinh sản như không có tử cung do hội chứng Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) có khả năng không thể mang thai tự nhiên. Khi đó, người bệnh có thể cân nhắc biện pháp mang thai hộ hoặc xin con nuôi.

Khoảng 3-5% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản gặp vấn đề liên quan đến tử cung bất thường, trong đó tử cung nhi hóa là một trong những nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn. Nhờ sự phát triển của y học sinh sản như thụ tinh ống nghiệm (IVF) phụ nữ có thể làm mẹ dù gặp các bất thường về tử cung, buồng trứng hoặc nội tiết.

Nếu bạn đang ở trong độ tuổi sinh sản cần đến khám tại bệnh viện có đơn vị sản phụ khoa chuyên sâu để làm đầy đủ xét nghiệm di truyền và nội tiết. Dựa trên kết quả, bác sĩ đưa ra hướng điều trị phù hợp.

ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm

Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM