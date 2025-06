6 năm vô sinh bởi tử cung 'tí hon'

TP HCMChị Hường, 31 tuổi, tử cung bị nhi hóa nên nhỏ như của bé gái, vô sinh 6 năm, có con bằng cách thụ tinh trong ống nghiệm.

Tử cung nhi hóa là tình trạng tử cung không phát triển dù trong độ tuổi sinh sản. Ở phụ nữ trưởng thành, tử cung có đường kính trước sau 35-45 mm, trường hợp đường kính dưới 30 mm được gọi là tử cung nhi hóa. Đây là tình trạng ít gặp, xảy ra ở chưa đến 5% phụ nữ. Nguyên nhân có thể do bẩm sinh, suy giảm nội tiết tố, phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng hai bên do khối u hoặc suy buồng trứng sớm.

Tử cung là cơ quan sinh sản quan trọng nhất của người phụ nữ, là nơi làm tổ của thai nhi sau khi trứng thụ tinh với tinh trùng. Do đó, chị Hường không thể có thai tự nhiên, còn bị rối loạn kinh nguyệt mạn tính do noãn (trứng) không phát triển và không thể tự rụng.

Ngoài ra, hai vợ chồng xét nghiệm di truyền đều mang gene bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia, nguy cơ sinh con di truyền bệnh. Họ thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một bệnh viện, tuy nhiên chu kỳ đầu phải hủy do trong quá trình dùng thuốc kích thích buồng trứng, chị Hường phải cấp cứu do bị nhiễm khuẩn đường ruột. Ở chu kỳ IVF thứ hai, chị Hường chỉ có được một trứng non, nuôi cấy được phôi duy nhất loại 3, chuyển phôi không đậu thai.

Khi đến điều trị tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), chị Hường được ThS.BS Giang Huỳnh Như lên phác đồ kích thích buồng trứng với liều lượng thuốc nhẹ. Bác sĩ thu được 11 noãn trưởng thành, một trứng non được nuôi tiếp đến giai đoạn trưởng thành.

Chuyên viên phôi học tiêm tinh trùng của người chồng vào bào tương noãn, nuôi cấy trong hệ thống tủ động học time-lapse tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo AI tối ưu mọi điều kiện. Sau khi áp dụng kỹ thuật sinh thiết sàng lọc phôi tiền làm tổ, vợ chồng chị Hường chọn ra được 6 phôi ngày 5 chất lượng tốt, tránh nguy cơ di truyền gene Thalassemia cho con.

Hệ thống phòng "lab-trong-lab" hiện đại tại IVF Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Nguyễn Thắng

Bác sĩ Như chỉ định cho chị Hường bổ sung nội tiết tố nữ estrogen và progesterone nhằm giúp nội mạc tử cung dần dày lên, bong ra và tạo kinh nguyệt vào cuối chu kỳ. Phác đồ này được điều chỉnh sau mỗi chu kỳ để chị Hường dần đáp ứng với thuốc, nhờ đó tử cung bắt đầu phát triển, tăng dần kích thước. Khi đường kích phát triển lên 35 mm, chị sẵn sàng cho quá trình mang thai. Bác sĩ chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện, chuyển một phôi loại tốt vào lòng tử cung, chị Hường đậu thai ngay lần đầu.

Khi thai nhi khoảng 7 tuần, chị Hường nhập viện cấp cứu trong đêm vì sốt xuất huyết trên 40 độ C, điều trị 7 ngày liên tục. May mắn chị hồi phục và thai nhi không bị ảnh hưởng, bé trai chào đời khỏe mạnh ở tuần thai 39.

Bé Gia Phúc, con trai của vợ chồng chị Hường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Có lúc đối diện với 'cửa tử', tôi gần như gục ngã, nhưng sự đồng hành của chồng và khát khao được làm mẹ giúp tôi bước tiếp", chị Hường chia sẻ trong thư gửi về chương trình "Điều kỳ diệu của Ba Mẹ" do hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức.

Hoài Thương