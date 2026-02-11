Từ Ba Lan về Việt Nam giảm cân

TP HCMChị Hoàn, 30 tuổi, Việt kiều Ba Lan, tăng gần 30 kg sau khi sinh con, tranh thủ về Việt Nam ăn Tết thăm gia đình kết hợp điều trị béo phì.

Chị Hoàn tăng từ 50 kg lên 78 kg kể từ khi mang thai và sinh con đầu lòng. Sau khi con cai sữa, chị uống sản phẩm giảm cân dẫn đến tiêu chảy, chuyển sang nhịn ăn rồi ăn kiêng đều không hiệu quả. Hai tháng trước, vợ chồng về Việt Nam thăm gia đình đón Tết Nguyên đán, chị Hoàn đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị với cân nặng 78,5 kg, chỉ số BMI 29.5 - béo phì độ hai.

Bác sĩ Tùng tư vấn liệu trình giảm cân cho chị Hoàn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TS.BS Trần Hữu Thanh Tùng, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết người bệnh xuất hiện một số vấn đề tâm lý kèm rối loạn giấc ngủ, huyết áp cao, tiểu đường type 2. Căng thẳng tâm lý kéo dài khiến người bệnh rơi vào vòng lặp mất ngủ - tăng cân - căng thẳng.

Chị Hoàn được xây dựng liệu trình giảm cân đa mô thức, gồm sử dụng thuốc uống và thuốc tiêm để giảm năng lượng nạp vào. Bác sĩ điều chỉnh liều lượng thuốc theo từng tuần tùy tình trạng của chị Hoàn nhằm tăng hiệu quả. Chuyên viên dinh dưỡng điều chỉnh chế độ ăn cho chị phù hợp theo từng đợt, tập trung nhiều vào rau xanh, trái cây, protein nạc giúp giảm mỡ mà không mất cơ.

Tái khám lần đầu sau hai tuần, chị Hoàn giảm được 3 kg. Đến tuần thứ 6, chị giảm 6 kg, sức khỏe ổn định, bớt căng thẳng, ngủ ngon hơn, tình trạng mệt mỏi ban ngày không còn. Chị tiếp tục liệu trình mong giảm còn dưới 60 kg trước khi quay lại Ba Lan.

Chị Hoàn giảm 6 kg sau 6 tuần điều trị giảm cân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thừa cân, béo phì thúc đẩy gia tăng hoạt động thần kinh giao cảm gây căng thẳng, từ đó khiến chất lượng giấc ngủ giảm sút. Giảm 10-15% trọng lượng cơ thể góp phần cải thiện đáng kể tình trạng rối loạn giấc ngủ, giảm stress, kiểm soát đường huyết, huyết áp tốt hơn.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi