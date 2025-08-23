Truyền thuốc tiêu sợi huyết trong giờ 'vàng' cứu người đột quỵ

TP HCMBà Sáu, 53 tuổi, bất ngờ chóng mặt, nôn ói, mất thăng bằng, bác sĩ chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não, dùng tiêu sợi huyết kịp thời ngăn di chứng.

Khi đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, thang điểm NIHSS của bệnh nhân ở mức 5. ThS.BS Phan Thị Ngọc Lời, chuyên khoa Thần kinh, cho biết NIHSS đánh giá tiên lượng đột quỵ cấp, điểm càng cao cho thấy mức độ tổn thương thần kinh càng nghiêm trọng. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường type 2 - hai yếu tố nguy cơ phổ biến hàng đầu gây đột quỵ. Ngay lập tức, êkíp bác sĩ kích hoạt quy trình "Code Stroke" nhằm rút ngắn tối đa thời gian cấp cứu đột quỵ.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não cho thấy tổn thương cấp tính do thiếu máu não, vùng mô não đang thiếu oxy nhưng chưa hoại tử hoàn toàn. "Nếu được điều trị kịp thời, vùng não này vẫn có khả năng hồi phục", bác sĩ Lời nói, thêm rằng bệnh nhân đang trong "giờ vàng" (vòng 4,5 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng) điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. Thuốc giúp tái thông dòng máu bị tắc, cứu sống mô não đang thiếu máu, từ đó cải thiện rõ rệt tiên lượng bệnh, rút ngắn thời gian hồi phục.

Bác sĩ tiêm liều tiêu sợi huyết đầu tiên qua đường tĩnh mạch, sau đó duy trì truyền liên tục trong khoảng một giờ để làm tan cục máu đông gây tắc mạch. Sau hai giờ điều trị, bệnh nhân dần ổn định và được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để tiếp tục theo dõi.

Một ngày sau điều trị, bà hết nôn ói, giảm chóng mặt, đánh giá lại NIHSS còn một điểm. Bà xuất viện sau 5 ngày trong tình trạng ổn định, không còn dấu hiệu thần kinh khu trú, vận động và giao tiếp phục hồi hoàn toàn. Bà được hướng dẫn kiểm soát huyết áp, đường huyết và tái khám định kỳ để giảm nguy cơ tái phát.

Kỹ thuật viên hỗ trợ bà Sáu các bài tập vận động nhẹ tại giường. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Lời khuyên người đang có vấn đề về huyết áp, đường huyết và mỡ máu, nên kiểm soát các chỉ số ở mức an toàn, tầm soát đột quỵ 1-2 lần một năm. Khi có dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ như mất thăng bằng, giảm thị lực, méo miệng, yếu liệt tay, chân, khó nói, nói ngọng, cần đến ngay bệnh viện có đơn vị đột quỵ chuyên sâu để được đánh giá và điều trị kịp thời.

Trong lúc chờ xe cấp cứu, cần giúp bệnh nhân nằm nơi thoáng mát, nới rộng quần áo, kê cao đầu 20-30 độ để hỗ trợ lưu thông máu não, tránh để bệnh nhân ngã, chấn thương. Nếu có nôn ói, cần đặt nằm nghiêng 45 độ và làm sạch đàm nhớt trong miệng để phòng ngạt, tắc nghẽn đường thở. Không áp dụng các phương pháp dân gian như cạo gió, xoa dầu, chích máu đầu ngón tay hay cho ăn uống, uống thuốc bởi có thể khiến tình trạng nặng hơn, bỏ lỡ thời gian "vàng" điều trị.

Lan Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi