Truyền thuốc loãng xương sớm hơn lịch hẹn được không?

Bác sĩ hẹn tôi truyền thuốc chữa loãng xương lần hai sau một năm nhưng tôi muốn truyền sớm hơn được không, có ảnh hưởng gì không? (Thúy Ngọc, Vĩnh Long)

Trả lời:

Truyền dịch loãng xương là phương pháp đưa các loại thuốc điều trị loãng xương vào cơ thể theo đường tiêm tĩnh mạch, làm tăng mật độ xương, giúp xương chắc và dẻo dai hơn, giảm nguy cơ gãy xương. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả với người từng bị gãy xương do loãng xương hay loãng xương mức độ nặng.

Bác sĩ Tuấn Anh giải thích kết quả đo mật độ xương của người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thuốc điều trị loãng xương được truyền mỗi năm một lần, để đảm bảo thuốc được hấp thu hoàn toàn và tránh tình trạng dư thừa thuốc trong cơ thể. Do đó, nếu truyền thuốc sớm hơn lịch hẹn có thể gây tích tụ quá liều thuốc trong cơ thể, các tác dụng phụ như cúm, sốt nhẹ, đau đầu hoặc đau xương khớp cũng có thể xảy ra. Trường hợp nặng có thể làm tăng nguy cơ hoại tử xương hàm sớm.

Nguyên nhân là dư thừa các loại thuốc truyền loãng xương, nhất là nhóm thuốc có chứa bisphosphonate, không chỉ ức chế sự hủy xương mà còn làm giảm quá trình tái tạo xương và giảm cung cấp máu đến xương. Từ đó, xương bị tổn thương, giảm khả năng phục hồi, nhất là ở xương hàm, nơi có mật độ xương cao và thường xuyên chịu tác động của lực nhai.

Người bệnh truyền thuốc trễ hơn lịch hẹn cũng có thể gây ra một số vấn đề như thúc đẩy quá trình hủy xương hoạt động trở lại, khiến xương yếu đi, tăng nguy cơ gãy xương và làm mất tác dụng điều trị tích lũy. Do đó, chị nên tuân thủ đúng lịch truyền loãng xương để duy trì nồng độ thuốc ổn định, đảm bảo hiệu quả tăng mật độ xương, giảm gãy xương, tránh tình trạng kháng thuốc và các vấn đề khác. Khi truyền thuốc, người bệnh nên đến các cơ sở y tế có chuyên môn, đầy đủ trang thiết bị để tránh biến chứng nguy hiểm.

ThS.BS.CKI Ngô Tuấn Anh

Khoa Nội Cơ Xương Khớp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM