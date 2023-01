Triệu chứng và cách phòng ngừa viêm gan nhiễm mỡ không do rượu

Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu gây viêm và phá hủy các tế bào gan với các triệu chứng như mệt mỏi, yếu cơ, giảm cân không lý do.

Gan nhiễm mỡ không do rượu thường phát triển do rối loạn chuyển hóa như béo phì hoặc tiểu đường, dẫn đến tích tụ chất béo độc hại trong gan. Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu là tình trạng nghiêm trọng nhất của dạng bệnh gan này. Đối với một số người, sự tích tụ chất béo trong gan không gây ra vấn đề. Nhưng một số trường hợp, chất béo có thể gây độc cho tế bào gan, dẫn đến viêm và tổn thương tế bào.

Thông thường, gan nhiễm mỡ không do rượu không có triệu chứng, khiến mọi người không biết bản thân mắc bệnh cho đến khi bệnh tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Khi tình trạng viêm xảy ra, người bệnh có thể bắt đầu gặp các triệu chứng cho thấy tế bào gan bị viêm và tổn thương nặng. Các triệu chứng phổ biến của tình trạng này có thể gồm: mệt mỏi, sức lực yếu, giảm cân không rõ nguyên nhân, khó chịu và đau bụng phải trên, vàng da và mắt, chán ăn...

Tình trạng kháng insulin và béo phì bước đầu dẫn đến mức độ thâm nhiễm chất béo cao vào tế bào gan. Tiếp theo là phản ứng viêm gây viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Viêm có thể làm hỏng các tế bào gan, gây xơ hóa (sẹo) gan. Mang gene di truyền, tiền sử gia đình mắc bệnh gan, môi trường và thói quen sống thiếu lành mạnh đều đóng vai trò trong bệnh viêm gan nhiễm mỡ không do rượu.

Người từ 40-50 tuổi, mắc các bệnh như béo phì, kháng insulin và tiểu đường type 2, cholesterol và triglyceride cao, hội chứng chuyển hóa có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu và tiến triển các triệu chứng viêm gan nhiễm mỡ cao hơn.

Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu có thể gây tổn thương và phá hủy gan nghiêm trọng. Ảnh: Freepik

Hiện chưa có thuốc đặc hiệu điều trị căn bệnh này. Vì vậy, việc quản lý các tình trạng sức khỏe và có lối sống lành mạnh là những lựa chọn điều trị tốt hơn. Mọi người cần giảm mức cholesterol toàn phần, luyện tập thể dục đều đặn và thực hiện các biện pháp sau để cải thiện.

Giảm cân: Nếu bạn thừa cân hoặc béo phì, việc giảm 3-10% tổng trọng lượng cơ thể có thể đảo ngược được bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, góp phần ngăn chặn bệnh. Giảm cân cũng có thể cải thiện bệnh tiểu đường type 2 hoặc tình trạng kháng insulin.

Kiểm soát bệnh tiểu đường: Duy trì lượng đường trong máu khỏe mạnh thông qua chế độ ăn kiêng và thuốc làm giảm khả năng phát triển các triệu chứng của viêm gan nhiễm mỡ không do rượu.

Tránh uống rượu: Người bị viêm gan nhiễm mỡ không do rượu tuyệt đối không uống rượu. Ngay cả khi uống một chút rượu cũng có thể làm tổn thương gan trầm trọng hơn. Ngừng sử dụng rượu hoàn toàn sẽ mang lại lợi ích rất lớn trong điều trị viêm gan.

Bổ sung vitamin E: Việc dùng vitamin E có thể làm chậm tốc độ tổn thương gan. Bên cạnh đó, mọi người nên kiểm tra các thuốc (chất bổ sung, thảo mộc) đang dùng, hỏi ý kiến bác sĩ để đảm bảo rằng những thứ này không gây độc cho gan.

Tiêm phòng: Tiêm vaccine viêm gan A và B, cúm, bệnh phế cầu khuẩn là cần thiết để phòng ngừa bệnh. Viêm gan nhiễm mỡ không do rượu có nhiều khả năng bị nhiễm trùng và tiến triển thành xơ gan hoặc suy gan hoàn toàn.

Theo Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh gan Mỹ, mặc dù không có loại thuốc cụ thể điều trị trực tiếp viêm gan nhiễm mỡ không do rượu nhưng dùng metformin và statin để điều trị các tình trạng chuyển hóa liên quan như kháng insulin và cholesterol cao có thể giảm triệu chứng và cải thiện bệnh. Nếu kết hợp với giảm cân và chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng, bạn có thể đẩy lùi bệnh viêm gan nhiễm mỡ này.

Mai Cat

(Theo Very Well Health)