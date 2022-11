Triệu chứng ung thư cổ tử cung qua 4 giai đoạn

Ung thư cổ tử cung gây chảy máu âm đạo, tiết dịch nhiều, đau vùng chậu giai đoạn sớm và dễ nhầm lẫn với bệnh phụ khoa nên thường phát hiện muộn.

Ung thư cổ tử cung là một bệnh lý ác tính phát sinh từ các tế bào của cổ tử cung (phần dưới của tử cung nối với âm đạo). TS.BS Vũ Hữu Khiêm - Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết, HPV (virus gây u nhú ở người), được chứng minh có mối liên quan với ung thư cổ tử cung, nhất là các chủng nguy cơ cao như HPV 16, HPV 18... Khi phơi nhiễm với HPV, thông thường hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ ngăn chặn virus gây bệnh. Tuy nhiên, virus có thể tồn tại nhiều năm trong cơ thể người nhiễm và góp phần gây bệnh.

Ung thư cổ tử cung được chia thành 4 giai đoạn theo thứ tự từ I đến IV. Giai đoạn càng thấp thì bệnh ung thư càng ít di căn. Ở giai đoạn cao hơn, chẳng hạn như giai đoạn IV, có nghĩa là bệnh đã tiến triển hơn.

Nếu sinh thiết cho thấy có tế bào ung thư, bác sĩ có thể chỉ định thêm một số chẩn đoán hình ảnh nhất định để xác định giai đoạn ung thư như soi bàng quang, soi cổ tử cung, chụp X-quang ngực, chụp cắt lớp vi tính (CT), chụp cộng hưởng từ (MRI)...

Ung thư cổ tử cung thường được phân giai đoạn theo hệ thống phân giai đoạn của Hiệp hội Sản phụ khoa Quốc tế (FIGO).

Giai đoạn I

Tế bào ung thư lan từ niêm mạc cổ tử cung vào mô sâu hơn của tử cung và chưa xâm lấn các cơ quan khác. Giai đoạn này được chẩn đoán bằng khám lâm sàng kết hợp xét nghiệm tế bào học và mô bệnh học.

Các triệu chứng của ung thư cổ tử cung giai đoạn này bao gồm ra máu bất thường giữa các kỳ kinh ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, ra máu âm đạo sau mãn kinh, chảy máu sau khi quan hệ tình dục, tăng tiết dịch bất thường âm đạo.

Giai đoạn II

Ung thư đã lan ra ngoài tử cung đến các khu vực lân cận như âm đạo hoặc mô gần cổ tử cung, nhưng vẫn ở bên trong vùng chậu, chưa di căn đến các bộ phận khác của cơ thể. Các triệu chứng giai đoạn này bao gồm đau lưng, đau chân hoặc vùng chậu dai dẳng; sụt cân, mệt mỏi, chán ăn. Tiết dịch có mùi hôi và khó chịu ở âm đạo, sưng chân hoặc cả hai chi dưới cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo.

Phụ nữ bị ung thư cổ tử cung thường có triệu chứng đau vùng bụng, vùng chậu. Ảnh: Freepik

Giai đoạn III

Khối u xâm lấn 1/3 dưới của âm đạo và/ hoặc đã lan đến thành chậu; gây thận ứ nước; và/hoặc liên quan đến các hạch bạch huyết lân cận, chưa di căn xa.

Khi ung thư cổ tử cung tiến triển giai đoạn 3, các triệu chứng thường nghiêm trọng hơn bao gồm đau lưng thường xuyên; đau, sưng chân kéo dài; đau xương chậu dai dẳng. Người bệnh còn có thể bị sụt cân không rõ nguyên nhân; thể trạng mệt mỏi; ăn không ngon miệng, chán ăn. Các triệu chứng khác như dịch tiết âm đạo có mùi hôi, cảm thấy khó chịu ở âm đạo.

Giai đoạn IV

Ung thư đã lan đến bàng quang hoặc trực tràng, chưa hoặc đã di căn đến các bộ phận khác của cơ thể. Theo bác sĩ Khiêm, những dấu hiệu ung thư cổ tử cung giai đoạn IV điển hình như ra máu bất thường âm đạo, đau xương chậu, đau và phù chân, đau rát âm đạo, âm đạo tiết dịch nhiều, có mùi hôi, màu sắc bất thường... Người bệnh còn gặp nhiều dấu hiệu khác ở những nơi các tế bào ác tính di căn như đau ở vùng trực tràng, rối loạn tiêu hóa; tiểu khó, đau buốt khi đi tiểu, nước tiểu lẫn máu khi ung thư di căn thận...

Bác sĩ tư vấn tầm soát ung thư cổ tử cung cho một phụ nữ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Châu Bùi

Dựa vào thông tin từ cơ sở dữ liệu SEER do Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), Hiệp hội Ung thư Mỹ đã cung cấp số liệu thống kê về khả năng sống còn của các loại ung thư khác nhau, trong đó, có ung thư cổ tử cung. Cơ sở dữ liệu SEER theo dõi tỷ lệ sống thêm tương đối 5 năm đối với ung thư cổ tử cung ở Mỹ, dựa trên mức độ di căn của ung thư. Theo đó, tỷ lệ sống thêm 5 năm theo từng giai đoạn gồm giai đoạn I khoảng 95%, giai đoạn II (70%), giai đoạn III (40%) và giai đoạn IV (15%).

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2020 đã có khoảng 604.000 ca mắc mới và 342.000 ca tử vong do ung thư cổ tử cung. Khoảng 90% trong số này xảy ra ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Hầu hết các trường hợp tử vong là do phát hiện muộn, khi bệnh tiến xa di căn hạch và di căn xa tới các cơ quan, đã xâm lấn vào các hạch bạch huyết và các cơ quan trong cơ thể.

Tầm soát, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung giúp điều trị hiệu quả, giảm tỷ lệ tái phát, tăng tỷ lệ sống còn và chất lượng sống cho người bệnh.

Nguyên Phương