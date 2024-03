Triệu chứng nhiễm độc giáp

Nhiễm độc giáp là tình trạng có quá nhiều hormone tuyến giáp trong cơ thể, có thể khiến người bệnh bị tiêu chảy, tim đập nhanh, run rẩy.

Người mắc bệnh nhiễm độc giáp cũng có nồng độ hormone kích thích tuyến giáp (TSH) trong máu thấp. Nhiễm độc giáp khác với bệnh cường giáp do tăng hormone tuyến giáp và bài tiết từ tuyến giáp.

Các triệu chứng của bệnh nhiễm độc giáp là do nồng độ hormone tuyến giáp trong máu cao làm tăng tốc độ trao đổi chất gây ra. Tốc độ trao đổi chất là tốc độ cơ thể sử dụng năng lượng hoặc đốt cháy calo.

Nhiễm độc giáp nhẹ thường không gây ra triệu chứng, phần lớn người bệnh có các triệu chứng khi tình trạng này trở nên nặng.

Người bị nhiễm độc giáp nặng có thể tiêu chảy, giảm cân nhanh, tăng hoặc giảm sự thèm ăn; run rẩy, nhất là ở tay; đổ mồ hôi, tim đập nhanh. Thay đổi tâm trạng, cảm thấy nóng hơn bình thường, tóc rụng mỏng, sưng hoặc có nốt sần ở tuyến giáp; các vấn đề về da như mẩn đỏ và ngứa cũng là dấu hiệu của nhiễm độc giáp.

Người mắc bệnh nhiễm độc giáp tự miễn như bệnh Graves và viêm tuyến giáp Hashimoto có thể gặp các vấn đề về mắt (mắt lồi, khô và sưng), sưng đầu ngón tay và da dày đỏ ở cẳng chân.

Nhiễm độc giáp cũng ảnh hưởng đến kinh nguyệt và gây ra chu kỳ kinh nguyệt không đều. Nếu nhiễm độc giáp nghiêm trọng, có thể dẫn đến các vấn đề về sinh sản.

Các tình trạng phổ biến dẫn đến nhiễm độc giáp là bệnh Graves, viêm tuyến giáp bán cấp, bệnh Plummer và u tuyến độc.

Bệnh Graves là tình trạng rối loạn tự miễn dịch do viêm gây tổn thương tuyến giáp. Bệnh phổ biến hơn ở phụ nữ và người 30-50 tuổi. Nguy cơ bị bệnh Graves cao hơn nếu có thành viên khác trong gia đình mắc bệnh này. Người bệnh viêm khớp dạng thấp hoặc lupus cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh Graves.

Viêm tuyến giáp bán cấp là tình trạng tuyến giáp viêm cấp tính do virus hoặc nhiễm trùng đường hô hấp. Trong những tuần đầu tiên, người bệnh có các dấu hiệu nhiễm độc giáp, gồm tuyến giáp to và đau. Đau từ tuyến giáp có thể lan vào hàm hoặc tai. Người bệnh khó chịu, sốt đôi khi lên tới 40 độ C, đau cơ và khớp.

Viêm tuyến giáp bán cấp thường là tạm thời nhưng nó có khả năng gây ra một số biến chứng vĩnh viễn nếu không được điều trị. Ví dụ là bão tuyến giáp gồm nhịp tim, huyết áp và nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng tốc đến mức rất nguy hiểm, đe dọa tính mạng.

Bướu cổ đa nhân độc (Plummer): Bệnh khiến tuyến giáp phì đại gây khó thở và nuốt, xuất hiện các nốt cứng (cục u) và sản xuất quá mức hormone. Phụ nữ trên 55 tuổi có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn.

Thiếu iốt cũng là yếu tố làm tăng khả năng mắc bệnh Plummer. Iốt là nguyên tố cần thiết để sản xuất hormone tuyến giáp.

Các triệu chứng của bệnh Plummer tương tự như bệnh nhiễm độc giáp như không dung nạp nhiệt, yếu cơ và co giật, mệt mỏi quá mức, run rẩy, sụt cân không chủ ý và tiêu chảy.

U tuyến độc làm tuyến giáp hoạt động quá mức khiến nó to ra và sản xuất quá nhiều hormone. Bệnh cũng gây ra các triệu chứng tương tự, có cùng nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ như bệnh Plummer.

Nhiễm độc Hashimoto là giai đoạn ban đầu của bệnh viêm tuyến giáp Hashimoto, một bệnh tự miễn dịch. Đây là tình trạng nhiễm độc giáp tạm thời làm tăng giải phóng hormone tuyến giáp dẫn đến viêm phá hủy tuyến giáp.

Các dấu hiệu nhiễm độc giáp Hashimoto tương tự như các loại nhiễm độc giáp khác, từ mức độ nhẹ đến trung bình.

Các nguyên nhân khác gây ra bệnh nhiễm độc giáp là ung thư buồng trứng, viêm tuyến giáp, điều trị tuyến giáp và dùng một số thuốc. Ví dụ, thuốc chống loạn nhịp tim có thể kích thích tuyến giáp và gây sản xuất quá mức hormone tuyến giáp hoặc gây tổn thương cơ quan này. Tổn thương giống như tình trạng viêm có thể khiến hormone thừa giải phóng vào máu, gây nhiễm độc giáp.

Mai Cat (Theo Very Well Health)