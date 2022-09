Triệu chứng của các bệnh gan thường gặp

Bệnh gan thường có các triệu chứng chung là sốt, mệt mỏi, vàng da, buồn nôn và nôn, nước tiểu đậm, phân nhạt.

Theo Medical News Today, bệnh gan có thể cấp tính hoặc mạn tính và các triệu chứng có thể đến đột ngột. Khoảng 50% người bị bệnh gan cấp tính không có triệu chứng. Người mắc bệnh gan mạn tính cũng có thể không gặp triệu chứng khi bệnh đã tiến triển âm thầm trong nhiều năm. Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh gan như do virus, di truyền hoặc ung thư. Nhận biết dấu hiệu và triệu chứng của các bệnh gan giúp điều trị tốt hơn, có thể ngăn ngừa khả năng suy gan nguy hiểm tính mạng.

Viêm gan

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, các loại viêm gan do virus phổ biến nhất là A, B và C. Bệnh viêm gan cũng có thể xảy ra do thuốc, chất độc hoặc sử dụng rượu nặng. Các triệu chứng của bệnh cấp tính thường xuất hiện từ 2 tuần đến 6 tháng sau khi phơi nhiễm. Bệnh viêm gan mạn tính có thể mất nhiều thập kỷ mới xuất hiện triệu chứng. Một số triệu chứng phổ biến của bệnh như vàng da, mệt mỏi, đau khớp, sốt, chán ăn, buồn nôn, đau bụng, phân màu sáng, nước tiểu đậm. Người bị viêm gan cũng có thể không xuất hiện triệu chứng.

Gan nhiễm mỡ

Bị gan nhiễm mỡ khi chất béo phát triển trong gan. Chất béo tích tụ có thể làm hỏng và suy giảm chức năng gan theo thời gian. Các triệu chứng phổ biến của gan nhiễm mỡ gồm sức lực giảm sút, ngứa kéo dài, mệt mỏi nghiêm trọng, giảm cân không rõ nguyên nhân, vàng da, tĩnh mạch mạng nhện trên da. Giống một số bệnh gan khác, bệnh gan nhiễm mỡ đôi khi không có triệu chứng.

Mệt mỏi và vàng da là triệu chứng thường gặp ở nhiều bệnh gan. Ảnh: Freepik.

Bệnh gan di truyền

Theo Tổ chức Gan của Mỹ, có nhiều loại bệnh gan di truyền khác nhau, trong đó hai bệnh phổ biến nhất là thiếu alpha-1 antitrypsin và hội chứng Alagille. Các triệu chứng của bệnh gan di truyền như mệt mỏi, sưng chân, sưng bụng, vàng da, ngứa da, ăn uống kém, phân lỏng và nhạt. Người mắc bệnh gan di truyền có thể có kết quả xét nghiệm gan bất thường, tốc độ tăng trưởng của gan kém trong 3 tháng đầu đời.

Viêm gan tự miễn

Viêm gan tự miễn (Autoimmune Hepatitis - AIH) là bệnh gây tổn thương gan do hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công hủy hoại tế bào gan. Người gặp tình trạng này thường có các biểu hiện như mệt mỏi, vàng da, buồn nôn, tiêu chảy, ăn mất ngon. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện như mất chức năng não, phù chân và có dịch trong bụng.

Xơ gan

Xơ gan xảy ra khi gan bị sẹo và tổn thương vĩnh viễn. Xơ gan thường phát triển do viêm gan hoặc bệnh gan liên quan đến rượu. Bệnh có thể gây ra một số triệu chứng sớm như khó chịu hoặc đau ở phía trên phải bụng, ăn uống kém, cảm thấy mệt mỏi hoặc yếu, buồn nôn và nôn, giảm cân không chủ ý. Theo thời gian, bệnh phát triển thêm các triệu chứng và trở nên nghiêm trọng hơn nhưvàng da, dễ bị bầm tím hoặc chảy máu, ngứa da nghiêm trọng; sưng; chướng bụng, nước tiểu đậm; suy giảm nhận thức.

Suy gan

Gan hoạt động chậm lại hoặc không hoạt động bình thường báo hiệu bị suy gan. Các triệu chứng ban đầu thường nhẹ và tăng dần khi bệnh xấu đi. Một số triệu chứng phổ biến của suy gan như mệt mỏi, buồn nôn, ăn mất ngon, tiêu chảy. Khi tình trạng tiến triển, các triệu chứng có thể trở nên tồi tệ hơn như nhầm lẫn hoặc mất phương hướng, buồn ngủ dữ dội, hôn mê, thậm chí gây tử vong.

Ung thư gan

Ung thư gan thường có một số triệu chứng khác với các bệnh gan. Mọi người nên đi khám càng sớm càng tốt nếu gặp các dấu hiệu như gan hoặc lá lách to, ăn mất ngon, cảm thấy no dù ăn ít hoặc ăn nhẹ, giảm cân không chủ ý, buồn nôn và nôn, đau bụng, vàng da và ngứa, tích tụ chất lỏng trong bụng. Chẩn đoán sớm có thể cải thiện khả năng điều trị.

Uống quá nhiều rượu sẽ làm tăng nguy cơ xơ gan, ung thư gan. Người có tiền sử bệnh gan (viêm gan B hoặc C) cũng tăng nguy cơ mắc ung thư gan. Mắc tiểu đường, béo phì, cholesterol cao, dùng chất bổ sung có hại, tiếp xúc với hóa chất (sản phẩm tẩy rửa gia dụng, phân bón, thuốc trừ sâu trên trái cây và rau quả...) đều có thể dẫn đến mắc bệnh gan. Phương pháp điều trị bệnh gan phụ thuộc vào loại bệnh, tuổi tác và bệnh lý khác. Một số bệnh gan, bác sĩ có thể kê đơn thuốc để giảm các triệu chứng hoặc điều trị trực tiếp tình trạng bệnh.

Mai Cát

(Theo Medical News Today)