Cách phân biệt viêm gan và xơ gan

Bệnh viêm gan có thể hồi phục hoặc không thể hồi phục trong khi xơ gan để lại sẹo vĩnh viễn ở gan, thường là kết quả của bệnh viêm gan mạn tính.

Viêm gan và xơ gan đều là những bệnh ảnh hưởng đến gan, có triệu chứng rất giống nhau. Tuy nhiên, giữa chúng cũng có điểm khác biệt. Các triệu chứng bệnh gan có thể xuất hiện cùng với viêm gan, xơ gan hoặc bất kỳ tình trạng nào khác dẫn đến rối loạn chức năng hoặc tổn thương cơ quan này. Chúng có thể bao gồm vàng da, ngứa da, vú to (ở nam giới), bụng to, có dịch trong ổ bụng, gan to, nôn ra máu, mệt mỏi, lú lẫn hoặc đãng trí...

Triệu chứng khác của bệnh viêm gan cấp tính bao gồm chảy máu nướu răng, phù (hoặc sưng) ở chân, rối loạn giấc ngủ và mất ý thức.

Viêm gan: là tình trạng gan bị viêm và có thể không chỉ do các loại virus như viêm gan B gây ra mà còn do một loạt các yếu tố khác. Các dạng viêm gan bao gồm viêm gan truyền nhiễm, viêm gan do thuốc, viêm gan do rượu, viêm gan tự miễn, béo phì, độc tố hoặc tiếp xúc với hóa chất...

Virus viêm gan là nguyên nhân thường gặp gây xơ gan. Ảnh: Shutterstock

Xơ gan: là sẹo của gan. Gan có khả năng tái tạo sau khi bị tổn thương, tuy nhiên khi bị tổn thương nhiều lần hoặc nhiễm trùng mạn tính, chẳng hạn như viêm gan mạn tính khiến quá trình này bị gián đoạn. Cuối cùng, gan không còn khả năng hoạt động hiệu quả và sẹo bắt đầu hình thành. Nguyên nhân của bệnh xơ gan về cơ bản giống như nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan nhưng nó vượt qua khả năng tự chữa lành của gan.

Các nguyên nhân phổ biến gây xơ gan như bệnh gan do rượu và viêm gan C. Xơ gan cũng có thể do các bệnh khác ngoài viêm gan gây ra, bao gồm bệnh huyết sắc tố (một bệnh thừa sắt di truyền), thiếu alpha-1-antitrypsin, thiếu enzym di truyền và các tình trạng ống mật, chẳng hạn như chứng mất đường mật bẩm sinh.

Giống nhau

Cả viêm gan và xơ gan đều là những tình trạng liên quan đến gan, xét nghiệm chức năng gan cho thấy bất thường. Trong khi một số dạng viêm gan có thể phát triển rất nhanh, xơ gan cũng có xu hướng phát triển dần dần. Hai căn bệnh này đều có thể dẫn đến ung thư gan, suy gan hoặc cần phải ghép gan.

Khác nhau

Có những điểm khác biệt quan trọng giữa viêm gan và xơ gan, ngay cả khi chúng có thể có cùng một nguyên nhân.

Khả năng phục hồi: xơ gan (sẹo) là không thể phục hồi, trong khi viêm gan có thể hồi phục tùy thuộc vào nguyên nhân.

Xét nghiệm máu: chỉ số men gan như AST và ALT thường rất cao khi bị viêm gan, nhất là viêm gan cấp tính. Tuy nhiên, với bệnh xơ gan, ít nhất trong giai đoạn đầu, các xét nghiệm chức năng gan có thể chỉ hơi bất thường.

Các tình trạng khác ngoài viêm gan có thể dẫn đến xơ gan ví dụ như bệnh huyết sắc tố, thiếu alpha-1-antitrypsin và nhiều hơn nữa có thể dẫn đến xơ gan.

Phương pháp điều trị: với bệnh viêm gan, mục tiêu thường là làm giảm bệnh, ví dụ như điều trị nhiễm trùng, loại bỏ một loại thuốc gây viêm gan do thuốc hoặc giảm cân và tăng cường trao đổi chất với bệnh viêm gan nhiễm mỡ không do rượu. Với xơ gan, sẹo vĩnh viễn và không thể điều trị được. Vì vậy, mục tiêu là điều trị các triệu chứng liên quan đến xơ gan và ngăn ngừa bất kỳ tổn thương gan khác.

Triệu chứng: tăng áp lực tĩnh mạch cửa dẫn đến giãn tĩnh mạch thực quản, lá lách to, số lượng tiểu cầu thấp và mức protein thấp trong máu (dẫn đến các vấn đề khác) thường gặp ở bệnh xơ gan hơn là bệnh viêm gan.

Nhiều nguyên nhân gây viêm gan dẫn đến xơ gan có thể hồi phục trong giai đoạn đầu nếu được chăm sóc y tế tốt. Ví dụ, bỏ rượu có thể tạo cải thiện tình trạng xơ gan do rượu. Điều trị viêm gan C mạn tính có thể giúp ngăn ngừa xơ gan và nhiều biến chứng của nó. Điều trị viêm gan C có thể giúp giảm các ca nhiễm trùng nhưng nhiều người không biết rằng họ mắc bệnh cho đến khi phát triển thành xơ gan. Những người có các yếu tố nguy cơ mắc bệnh viêm gan được khuyến cáo xét nghiệm viêm gan.

Kim Uyên

(Theo Verywell Health)