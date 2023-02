Triệu chứng cảnh báo đau đầu do viêm xoang

Người bị đau đầu do viêm xoang thường có cảm giác âm ỉ sau mắt, trán, gò má…; nặng hơn vào buổi sáng, nghiêng người về phía trước, có thể kèm nghẹt mũi.

Các xoang là một nhóm gồm bốn khoang liên kết với nhau trong hộp sọ. Các xoang thường trong và chứa đầy không khí nhưng đôi khi chúng có thể bị kích ứng, viêm và nhiễm trùng.

Viêm xoang đôi khi có thể gây đau đầu. Cơn đau đầu này được xếp vào loại đau đầu thứ phát vì đây là triệu chứng của một tình trạng khác (viêm xoang) gây ra. Đau đầu do xoang thường kèm theo sốt và chảy nước mũi đặc, đổi màu. Nếu đầu hoặc các bộ phận khác trên khuôn mặt bị đau nhưng bạn không sốt hoặc nghẹt mũi và chảy nước mũi trong thì đó có thể là do đau nửa đầu. Chứng đau nửa đầu thường đi kèm với buồn nôn và nhạy cảm với âm thanh, ánh sáng.

Một số triệu chứng của đau đầu do viêm xoang như đau ở một hoặc cả hai bên mặt; đau âm ỉ sau mắt, trán, gò má, sống mũi hoặc răng hàm trên. Cơn đau trở nên tồi tệ hơn nếu bạn nghiêng người về phía trước hoặc di chuyển đầu đột ngột; thường nặng hơn vào buổi sáng do chất nhầy tích tụ trong mũi qua đêm. Cơn đau trở nên cấp tính hơn khi môi trường có sự thay đổi nhiệt độ như khi bạn đi ra ngoài trời lạnh sau khi ở trong phòng ấm.

Sốt, nghẹt mũi, có chất nhầy màu vàng hoặc xanh đặc từ mũi, đau họng, chảy dịch mũi sau... cũng là những triệu chứng thường gặp do viêm xoang. Người bệnh còn có thể bị sưng húp, sưng tấy ở khuôn mặt, khó chịu hoặc cảm giác đầy tai, chảy nước mắt hoặc đỏ mắt, khó ngửi. Các triệu chứng đau đầu do viêm xoang thường bắt đầu cùng lúc hoặc ngay sau đó với nhiễm trùng xoang.

Một số triệu chứng của chứng đau nửa đầu rất giống với các triệu chứng của chứng đau đầu do viêm xoang nên thường bị nhầm lẫn. Do đau nửa đầu có thể kích hoạt các dây thần kinh đối giao cảm kiểm soát niêm mạc trong xoang, dẫn đến các triệu chứng như nghẹt mũi, sổ mũi, đỏ hoặc sưng quanh mắt và áp lực ở vùng xoang. Theo Tổ chức Phẫu thuật Đầu và Cổ của Học viện Tai mũi họng Mỹ, nhiều người được chẩn đoán đau đầu do xoang hoặc nghĩ mình gặp tình trạng này nhưng phần lớn trường hợp là đau nửa đầu hoặc đau đầu do căng thẳng, chỉ có một số ít là đau đầu do xoang.

Viêm xoang thường gây đau đầu, kèm theo nghẹt mũi, chảy dịch mũi sau.... Ảnh: Freepik

Đau đầu do viêm xoang xảy ra khi có chất nhầy tích tụ trong xoang, tạo cơ hội cho vi khuẩn, virus hoặc nấm phát triển và gây nhiễm trùng. Khi các hốc xoang sưng lên và chứa đầy chất lỏng, chúng có thể gây đau và nhức vùng mặt. Một số nguyên nhân gây viêm xoang như nhiễm trùng đường hô hấp, cảm lạnh, cúm, dị ứng như sốt cỏ khô, polyp hoặc có khối u trong đường mũi, lệch vách ngăn mũi, hở hàm ếch...

Nếu bạn nghĩ thường xuyên bị đau đầu do xoang thì nên đến bệnh viện thăm khám để được chẩn đoán chính xác. Viêm xoang do nhiễm virus như cảm lạnh thông thường không thể tự khỏi nhưng cảm lạnh thường khỏi sau một tuần đến 10 ngày. Bạn có thể đắp một miếng gạc ấm lên mặt và hít hơi ấm để giảm bớt cảm giác tắc nghẽn mũi. Nếu cơn đau đầu của bạn ở một bên đầu thì ngủ nghiêng về bên kia để giảm áp lực.

Thuốc kháng sinh có thể được chỉ định cho người bệnh bị nhiễm trùng xoang do vi khuẩn. Bác sĩ cũng có thể kê thuốc giảm đau đầu và sốt, thuốc kháng histamine để giảm các triệu chứng dị ứng, thuốc thông mũi nhằm loại bỏ tắc nghẽn và sưng ở mũi và xoang, steroid giúp ngăn ngừa viêm, thuốc xịt hoặc nhỏ làm giảm nghẹt mũi.

Kim Uyên

(Theo Verywell Mind)