Đau đầu tăng nặng vào mùa lạnh

Đau đầu có nguyên nhân từ bệnh lý mũi xoang gia tăng vào mùa đông do nhiệt độ lạnh làm thay đổi áp suất khí quyển.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết, phần lớn bệnh nhân đến thăm khám vào những ngày cận Tết gặp các triệu chứng đau đầu, đau nửa đầu liên quan đến các bệnh lý viêm xoang hoặc viêm mũi dị ứng thời tiết.

Bà Hoàng Ngọc Thu (54 tuổi, Đồng Nai), có tiền sử viêm mũi xoang mạn tính. Bà đến bệnh viện thăm khám do nghẹt mũi, đau nhức đầu dai dẳng, ngủ không ngon giấc, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và sinh hoạt thường ngày. Kết quả cho thấy chứng đau đầu của bệnh nhân do tình trạng thiếu oxy lên não, xuất phát từ nguyên nhân nghẹt mũi của bệnh viêm mũi xoang mạn tính.

Chị Ngô Thùy Trang (28 tuổi, TP HCM) cũng có triệu chứng đau nhức đầu vùng trán, lan xuống hai hốc mắt. Tình trạng này kéo dài hơn một tháng khiến chị hay cáu gắt, mệt mỏi, mất ngủ. Bác sĩ xác định nguyên nhân đau đầu của chị không phải do các bệnh lý tiền đình, thần kinh mà từ viêm xoang trán. Thời tiết lạnh khiến cho viêm xoang trở nặng dẫn đến đau đầu dai dẳng.

Bệnh nhân thăm khám bệnh lý mũi xoang tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Phát cho biết, đau đầu là một trong những triệu chứng phổ biến nhất và ai cũng có thể gặp phải. Đau đầu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như rối loạn tiền đình, bệnh thần kinh, thời tiết, căng thẳng, stress, bệnh huyết áp, thiếu ngủ hoặc do các bệnh về mũi xoang.

Xoang là những lỗ sâu hiện diện ở mặt trước của hộp sọ, chứa đầy không khí và ở trạng thái cân bằng với bầu khí quyển. Do đó, bất kỳ thay đổi nào về áp suất khí quyển có thể phá vỡ trạng thái cân bằng này dẫn đến đau đầu hoặc đau nửa đầu.

Cách phòng ngừa đau đầu mùa lạnh

Trong mùa đông lạnh, chứng đau đầu thường có xu hướng tăng nặng theo sự phát triển của bệnh lý mũi xoang. Theo bác sĩ Phát, ngoài việc chú ý giữ ấm cơ thể, chúng ta có thể thực hiện các biện pháp sau đây để phòng ngừa đau đầu khi thời tiết trở lạnh.

Tránh uống nước lạnh: Uống nước lạnh, nước đá khiến cho tình trạng nghẹt mũi, đau xoang càng trở nên nghiêm trọng. Bạn nên uống các loại đồ uống nóng như trà gừng, trà hoa cúc, trà mật ong để giữ ấm vùng mũi, họng và làm dịu các triệu chứng nghẹt mũi gây đau đầu.

Xông tinh dầu: Tinh dầu có thể làm giảm các triệu chứng nghẹt mũi, đau nhức xoang, có tác dụng thư giãn. Bạn có thể đặt máy xông tinh dầu trong phòng ngủ nhưng lưu ý vệ sinh hàng ngày để tránh nhiễm nấm mốc.

Tập thể dục: Tập thể dục giúp cơ thể nóng lên, góp phần làm tan các dịch nhầy trong xoang và chúng dễ dàng thoát ra ngoài. Khi đường thở thông thoáng, đủ oxy lên não, bạn sẽ không còn bị chứng đau đầu gây phiền toái. Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, mọi người nên tập thể dục trong nhà thay vì tập ngoài trời. Bởi cơ thể tiếp xúc với không khí lạnh đột ngột, quá mức có thể dẫn đến đột quỵ.

Sưởi ấm: Khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C, máy sưởi cần thiết để giữ ấm không khí trong nhà. Không khí ấm giúp mũi xoang dễ chịu và giảm tình trạng nghẹt mũi, đau đầu. Bác sĩ Phát khuyến cáo, không nên đốt than sưởi ấm để tránh nguy cơ ngộ độc khí than nguy hiểm, nhất là các gia đình có trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Tiêm chủng phòng bệnh cúm: Bệnh cúm xảy ra quanh năm nhưng tăng nhanh trong mùa đông. Những người có bệnh lý mũi xoang nếu mắc cúm khiến bệnh tiến triển nặng, dẫn đến đau đầu thêm trầm trọng. Do đó, người lớn, trẻ nhỏ nên tiêm phòng cúm để phòng bệnh.

Người lớn đi tiêm chủng phòng bệnh tại Trung tâm tiêm chủng VNVC. Ảnh: Trung tâm tiêm chủng VNVC

Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài: Đeo khẩu trang góp phần bảo vệ mũi khỏi khói bụi, gió lạnh. Khẩu trang cũng giúp làm ấm mũi, tránh khô và nghẹt mũi.

Massage vùng đầu mặt: Massage làm nóng vùng đầu mặt giúp các mạch máu lưu thông và xoang mở ra, từ đó, giảm tình trạng nghẹt mũi, đau đầu do thời tiết lạnh.

Bác sĩ Phát khuyến cáo, trường hợp đau đầu kéo dài trên một tuần không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đến bệnh viện thăm khám để được chẩn đoán đúng bệnh và điều trị kịp thời. Đau đầu do mũi xoang không nguy hiểm, nhưng do các nguyên nhân liên quan đến mạch máu thường là tình trạng nghiêm trọng. Nó có thể dự báo trước một cơn đột quỵ não hoặc tình trạng sức khỏe tiềm ẩn.

Nguyên Phương