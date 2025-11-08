Triệu chứng bệnh đa xơ cứng

Chóng mặt, nói lắp, khó nuốt, ngứa, giảm thính lực là những dấu hiệu thường gặp của bệnh đa xơ cứng - một rối loạn liên quan đến não và tủy sống.

Bệnh đa xơ cứng (MS) là bệnh tự miễn mạn tính ảnh hưởng đến não và tủy sống, gây tổn thương lớp vỏ bảo vệ dây thần kinh (myelin), làm gián đoạn các tín hiệu thần kinh giữa não, cơ thể. Triệu chứng bệnh biểu hiệu hầu như khắp cơ thể, từ thể chất đến tinh thần.

Chóng mặt

Chóng mặt trong bệnh đa xơ cứng xảy ra do các vùng não điều phối sự cân bằng bị tổn thương. Thuốc giảm đau hay nghỉ ngơi gần như không làm giảm chóng mặt do bệnh đa xơ cứng. Chóng mặt có thể đi kèm buồn nôn, nặng hơn khi người bệnh di chuyển và dễ nhầm lẫn với rối loạn tiền đình.

Rối loạn ngôn ngữ

Người mắc bệnh này hay gặp vấn đề về giọng nói do tổn thương hoặc tổn thương ở các vùng khác nhau của não. Một số vấn đề thường gặp như nói khó, nói chậm, nói lắp do yếu hoặc thiếu sự phối hợp giữa các cơ ở lưỡi, môi, má và miệng. Nặng hơn có thể mất giọng do cơ hoành bị ảnh hưởng.

Khó nuốt

Triệu chứng này thường xuất hiện ở giai đoạn sau của bệnh. Nguyên nhân do các dây thần kinh điều khiển các cơ ở miệng và cổ họng bị tổn thương. Khó nuốt cũng có thể là hậu quả của tình trạng tê miệng và cổ họng hoặc khô miệng do thuốc.

Ngứa

Bệnh đa xơ cứng khiến dây thần kinh trong hệ thần kinh trung ương truyền tải thông tin cảm giác có thể tổn thương. Tổn thương này gây ngứa, châm chích như vết côn trùng cắn hoặc phát ban, kem bôi ngoài da không có tác dụng giảm ngứa. Một số người mắc bệnh bị loạn cảm giác, tức mất cảm giác đau ở chân, bàn chân, cánh tay và bàn tay. Họ thường cảm thấy nóng rát, châm chích, đau nhói, lạnh buốt như điện giật.

Vấn đề về thính giác

Mất thính lực do bệnh đa xơ cứng có thể liên quan đến tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh trong não và thân não. Triệu chứng này ít gặp, cải thiện khi kiểm soát bệnh đa xơ cứng.

Run tay, chân

Run không kiểm soát có thể xảy ra ở nhiều bộ phận cơ thể do tổn thương liên quan đến đường dẫn truyền thần kinh điều phối các chuyển động, thường gặp là ở tay, chân. Tình trạng này biểu hiện rõ rệt nhất khi vận động cơ thể hoặc cố gắng cầm nắm đồ vật. Chứng run có thể khiến người bệnh gặp khó khăn khi thực hiện các hoạt động hàng ngày như ăn uống và mặc quần áo.

Vấn đề về hô hấp

Các vấn đề về hô hấp xảy ra do tổn thương dây thần kinh điều khiển cơ ngực, có xu hướng nặng hơn theo thời gian, gây mệt mỏi. Các bài tập thở hỗ trợ giảm khó thở do đa xơ cứng, người bệnh nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Mất hoặc thay đổi vị giác và khứu giác

Nhiều người mắc bệnh gặp phải những thay đổi về mùi vị và hương vị của thức ăn. Tình trạng này có thể do dây thần kinh quản lý khứu giác, vị giác tổn thương hoặc do thuốc điều trị bệnh đa xơ cứng.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)