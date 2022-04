Trị liệu chân khoèo cho bé sơ sinh

Đôi chân khoèo bẩm sinh của bé Phú trở lại bình thường sau 5 tháng trị liệu vật lý tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh mà không cần đến phẫu thuật.

Chuyên viên Vật lý trị liệu Lê Thị Đào cho hay bé Phú (ngụ Bình Phước), bị chân khoèo bẩm sinh, được gia đình đưa tới Bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP HCM khi mới 1 tháng rưỡi. Phân loại lâm sàng theo thang điểm Diméglio (cao nhất 20 điểm), bé P được đánh giá 18 điểm, cấp độ IV, cấp độ rất nặng.

Bác sĩ đã đưa ra chỉ định phẫu thuật cắt gân gót để định hình hai bàn chân. Tuy nhiên, nguyện vọng của gia đình là không muốn phẫu thuật và dùng phương pháp can thiệp ít xâm lấn, nhẹ nhàng nhất cho con. Do đó các chuyên gia Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, quyết định điều trị bàn chân của bé bằng cách dùng nẹp Denis-Brown để cố định. Với phương pháp này, chuyên gia chỉ nắn chỉnh và cố định phần bàn chân, đầu gối bé được thoải mái co duỗi.

Bé Phú được đánh giá chân khoèo bẩm sinh cấp độ rất nặng. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Thành quả sau 5 tháng

Theo chuyên viên Vật lý trị liệu Lê Thị Đào, trị liệu bàn chân khoèo ở trẻ bắt đầu bằng cách kéo giãn gân gót, nắn chỉnh xương sên, nắn chỉnh gót vẹo trong, tập mạnh cơ mác (cơ bên ngoài bàn chân)... Sau đó, giữ cố định bàn chân trẻ ở tư thế vừa được nắn chỉnh vào đế nhựa, dùng băng keo quấn quanh chân. Mục tiêu điều trị là tránh co rút gân gót, ngăn ngừa biến dạng, chỉnh sửa bàn chân về tư thế đúng và gia tăng lực cơ.

Một tuần sau, khi chân đã giãn ra ở mức độ mong muốn, bé Phú được chuyển sang dùng nẹp chân Denis-Brown. Góc của nẹp giữa 2 bàn chân và góc của bàn chân được thay đổi hàng tuần để chỉnh sửa các biến dạng áp, lật trong, sau đó chỉnh bàn chân ngựa dần dần. Quá trình nẹp và điều chỉnh diễn ra liên tục trong 14 tuần.

Bé Phú được nẹp chân Denis-Brown và điều chỉnh hàng tuần trong liên tiếp 14 tuần. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Ở tuần thứ 14 nắn chỉnh, bé Phú đã được tháo nẹp và dùng băng keo để cố định. Hình dáng của đôi chân bình thường đã xuất hiện. Sang tuần thứ 19, chân bé gần như đã trở về bình thường. Kết quả kiểm tra trên thang điểm Diméglio chỉ còn 5 điểm. Gân gót không còn co rút. Lực cơ mác bên ngoài đạt bậc 3. Bé Phú đã có thể đặt hai bàn chân xuống một cách cân bằng khi được bế lên.

"Vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy chân con lành lặn, không phải trải qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào. Kết quả trị liệu vượt trên cả mong đợi". Chị Ngân, mẹ bé Phú, chia sẻ.

Dị tật bàn chân khoèo có biểu hiện đặc trưng là tình trạng bàn chân áp, lật trong, vẹo gót vào trong. Đây là bất thường cơ quan vận động thường gặp với tỷ lệ 2/1.000 trẻ mắc phải. Nguyên nhân gây chân khoèo bẩm sinh có thể do tư thế bất thường trong tử cung; khiếm khuyết trong sự hình thành xương sên; có thể gặp trong hội chứng cứng đa khớp bẩm sinh; loạn sản sụn; thoát vị màng não tủy... Tỷ lệ tổn thương ở cả hai chân là 50%, có thể xảy ra đơn độc hoặc một phần của một hội chứng nào đó. Tổn thương không đe dọa tính mạng, nhưng nếu không được phát hiện và kịp thời điều trị có thể gây mất cân bằng, khiến trẻ gặp khó khăn khi đi lại và gặp các biến chứng do không thể di chuyển được.

Chuyên viên Lê Thị Đào khuyến cáo khi mang thai các mẹ bầu nên tuân thủ lịch khám thai để phát hiện bất thường, có phương án chuẩn bị khi bé chào đời, can thiệp càng sớm càng tốt. Việc chỉnh hình cho trẻ bị bàn chân khoèo nên được bắt đầu ngay từ ngày thứ hai sau khi sinh.

"Việc điều trị sớm, đúng cách, liên tục cho đến khi biết đi để bé có thể chạy nhảy thoải mái trên đôi chân mình, không để lại các di chứng, giúp các bé có bước đi vững chãi trong tương lai", chuyên viên Lê Thị Đào chia sẻ thêm.

Hân Thái