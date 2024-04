Trì hoãn điều trị, nam thanh niên đứt liên tiếp hai dây chằng

TP HCMAnh Đạt, 24 tuổi, liên tiếp đứt hai dây chằng chéo trong vài tháng do không điều trị, gây lỏng lẻo khớp gối, khó đi lại.

Anh Đạt, ngụ Đồng Nai, bị đứt dây chằng chéo cách đây 5 tháng khi chơi đá bóng. Bác sĩ địa phương chỉ định mổ, anh ngại phẫu thuật nên từ chối, song lại tiếp tục sinh hoạt và vận động, gần đây đứt luôn dây chằng chéo trước.

Ngày 17/4, ThS.BS Nguyễn Văn Lưu, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bệnh bị đứt hai trong 4 dây chằng đầu gối, may mắn các cấu trúc khác như sụn chêm, sụn khớp chưa bị tổn thương. Người bệnh được chỉ định tái tạo cả hai dây chằng chéo trước và sau bằng gân tự thân với kỹ thuật all in side (tất cả bên trong).

Bác sĩ lấy gân ở vị trí khác trên cơ thể làm cầu nối để gắn kết hai đầu dây chằng đã đứt lại với nhau. Phương pháp này bảo tồn mạch máu nuôi và các thụ thể thần kinh còn sót lại trong gốc dây chằng. Nhờ đó, sau phẫu thuật, mảnh ghép gân phục hồi sớm hơn và nhanh chóng trở thành một phần của dây chằng tự nhiên. Vì còn thụ thể thần kinh trong gốc dây chằng nên khi người bệnh quay lại với thể thao, cảm giác khớp gối sẽ khôi phục gần như hoàn toàn.

Bác sĩ Lưu (phải) phẫu thuật cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Lưu, "all in side" là kỹ thuật tái tạo dây chằng nội soi, ít xâm lấn, giúp giảm tối đa nguy cơ nhiễm trùng, giảm đau tốt trong và sau phẫu thuật. Nhờ đó, người bệnh sớm tập vật lý trị liệu, nhanh chóng khôi phục khả năng vận động.

Với phẫu thuật tái tạo dây chằng, tập phục hồi chức năng đóng vai trò rất quan trọng. Những động tác chuyên biệt được phân chia theo lộ trình từng tháng, giúp bảo vệ mảnh ghép gân và phục hồi tối đa chức năng dây chằng, giảm nguy cơ tái đứt dây chằng. Người bệnh cần đảm bảo tuân thủ khắt khe chỉ định của bác sĩ vật lý trị liệu trong quá trình tập luyện.

Ngày thứ hai sau phẫu thuật, anh Đạt có thể gập duỗi gối thoải mái, đi lại nhẹ nhàng. Bác sĩ tiên lượng sau hai tuần, người bệnh có thể gấp gối khoảng 100 độ; sau 6 tháng có thể tập luyện lại với cường độ trung bình; từ tháng thứ 9 có thể chơi thể thao nhẹ.

Người bệnh đi lại không cần nạng, chuẩn bị xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khớp gối có 4 dây chằng là dây chằng chéo trước, chéo sau, bên trong và bên ngoài. Những dây chằng này liên kết xương đùi với các xương ở cẳng chân, giúp ổn định khớp gối, ngăn chặn những chuyển động bất thường của xương.

Bác sĩ Lưu khuyến cáo trường hợp đứt dây chằng, nhất là đứt đa dây chằng sau chấn thương thể thao hoặc tai nạn giao thông, người bệnh nên đi khám và điều trị càng sớm càng tốt. Chậm trễ điều trị có thể làm tiêu biến gốc dây chằng cũ, mạch máu và các thụ thể thần kinh. Người bệnh còn đối mặt với nguy cơ rách sụn chêm, tổn thương sụn khớp, thúc đẩy thoái hóa khớp phát triển sớm; lỏng lẻo khớp gối, teo cơ, khó tập phục hồi chức năng sau phẫu thuật.

Phi Hồng