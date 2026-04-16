Trĩ biến chứng sau tự đắp thuốc điều trị

TP HCMÔng Toàn, 62 tuổi, mắc trĩ nội, đắp thuốc điều trị, nay hẹp hậu môn không thể đi ngoài bình thường.

Sau khoảng 14 ngày đắp thuốc, búi trĩ của ông Toàn bong ra song đau rát vùng mông, đi ngoài khó. Đến khi đau nặng, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM nội soi trực tràng cho thấy niêm mạc cách bờ hậu môn 10 cm có một polyp kích thước 5 mm cùng một số polyp tăng sản. Cơ vòng vùng hậu môn đóng kín bất thường, kèm sẹo xơ do vết nứt hậu môn cũ.

ThS.BS Nguyễn Văn Hậu, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết ông Toàn có tình trạng tăng trương lực cơ thắt hậu môn. Các vết nứt trước đó hình thành mô sẹo xơ cứng, kém đàn hồi, khiến hậu môn không thể giãn nở bình thường khi đại tiện.

Bác sĩ Hậu lưu ý các thuốc đắp trĩ không rõ nguồn gốc thường được quảng cáo là "thuốc nam", "thuốc gia truyền" làm rụng búi trĩ. Tuy nhiên, cơ chế thực chất là gây hoại tử mô nhờ các hoạt chất có tính ăn mòn mạnh như kiềm hoặc axit. Các sản phẩm này có thể gây hoại tử mô do chứa hoạt chất ăn mòn như kiềm hoặc axit, làm tổn thương cả búi trĩ và mô lành xung quanh, dẫn đến bỏng hóa chất sâu. Theo thời gian, tổn thương lành lại tạo sẹo xơ cứng, co rút, gây hẹp ống hậu môn như trường hợp của ông Toàn.

Bác sĩ Hậu tư vấn cho ông Toàn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Toàn được chỉ định phẫu thuật cắt vòng xơ, tạo hình hậu môn và cắt bán phần cơ thắt trong nhằm giải phóng chít hẹp, phục hồi khả năng co giãn. Sau mổ, ông cần chăm sóc vết thương, vệ sinh hậu môn theo hướng dẫn để phòng nhiễm trùng, xuất viện sau hai ngày.

Bác sĩ Hậu khuyên người mắc bệnh trĩ nên điều trị tại các cơ sở y tế uy tín, có chuyên khoa hậu môn - trực tràng, không tự ý sử dụng các phương pháp truyền miệng hoặc thuốc không rõ nguồn gốc.

Bác sĩ Hậu đang phẫu thuật cắt vòng xơ, tạo hình hậu môn cho ông Toàn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hẹp hậu môn là tình trạng ống hậu môn mất khả năng mở rộng bình thường để tống phân ra ngoài. Các dấu hiệu điển hình như đi ngoài khó khăn, phải rặn nhiều, phân nhỏ hoặc dẹt, đau rát dữ dội khi đại tiện, có thể kèm chảy máu tươi do niêm mạc bị nứt rách. Khi xuất hiện các triệu chứng này, người bệnh nên đi khám sớm để được chẩn đoán, can thiệp kịp thời.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi