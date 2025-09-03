Trẻ sốt siêu vi có dễ biến chứng?

Bé nhà tôi 2 tuổi, vừa khỏi sốt siêu vi nhưng ho rất nhiều và mệt lả. Có phải con đang bị biến chứng? (Hương Thảo, 32 tuổi, Ninh Bình)

Trả lời:

Sốt siêu vi là tình trạng sốt cấp tính do nhiễm phải virus, thường gặp là các virus lây qua đường hô hấp như Rhinovirus, Adenovirus, Covid-19 và virus cúm... Các chủng virus này có thể lây lan nhanh chóng và phát triển mạnh mẽ khi thời tiết thay đổi thất thường.

Các con đường lây truyền của sốt siêu vi phổ biến là qua tiếp xúc với người bệnh hoặc qua không khí. Người bệnh ho hoặc hắt hơi, virus có thể lây lan qua các giọt bắn khiến người khác bị nhiễm bệnh. Virus cũng có thể lây lan qua các bề mặt bị nhiễm bẩn, ví dụ như tay, đồ dùng cá nhân hoặc đồ chơi... Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm sốt siêu vi do sức đề kháng chưa phát triển hoàn thiện. Nhận biết sớm dấu hiệu bệnh và điều trị kịp thời sẽ hạn chế biến chứng.

Thông thường bệnh diễn biến lành tính, giảm và hết dần trong vòng 5-7 ngày. Nhiều trường hợp nhiễm siêu vi gây ra biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não - màng não, tổn thương gan thận, nhiễm trùng huyết...

Sốt siêu vi có thể biểu hiện như một cơn cảm lạnh nặng. Phụ huynh lưu ý những dấu hiệu cảnh báo như sốt cao liên tục trên 39 độ C không đáp ứng với thuốc hạ sốt, co giật, li bì khó đánh thức, thở nhanh hoặc rút lõm lồng ngực, bỏ bú và bỏ ăn kéo dài, môi khô, mắt trũng, tiểu ít. Phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay để khám, xử trí kịp thời.

Bác sĩ đang thăm khám cho một bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bệnh do virus gây ra hầu hết chưa có thuốc đặc trị, chủ yếu điều trị theo triệu chứng. Trẻ sốt virus đơn thuần, không có bệnh lý nền có thể điều trị tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ. Bé có bệnh lý nền, có triệu chứng nặng, có biến chứng hoặc trẻ không có điều kiện chăm sóc theo dõi có thể nhập viện.

Khi trẻ sốt cao trên 38,5 độ C, phụ huynh có thể cho con uống thuốc hạ nhiệt là paracetamol 10-15mg/kg/lần, cách 4 đến 6 tiếng một lần, tổng liều không quá 60 mg/kg/24h. Phụ huynh không nên chườm lạnh để trẻ hạ sốt. Khi thân nhiệt của trẻ đang tăng cao, tiếp xúc với nước lạnh không có tác dụng hạ sốt, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Mẹ nên dùng nước ấm để chườm trong phòng kín tránh gió lùa, nhiệt độ của nước chườm nhỏ hơn 1-2 độ C so với nhiệt độ cơ thể lúc đang sốt cao. Trẻ uống nhiều nước, bù nước điện giải bằng cách uống oresol hoặc nước trái cây như cam, chanh, nước dừa... Trẻ ăn những món dễ tiêu, giàu dinh dưỡng nhằm nâng cao thể trạng và hệ miễn dịch.

Để phòng ngừa sốt siêu vi, bố mẹ cần cho trẻ tiêm đủ và đúng lịch vaccine giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ, thường xuyên khử trùng bề mặt, vật dụng. Hạn chế cho trẻ tiếp xúc với người mắc bệnh, đeo khẩu trang khi ra ngoài để tránh lây nhiễm virus. Trẻ ăn thực phẩm mềm, dễ tiêu (như cháo loãng, súp...) đồng thời bổ sung rau xanh và trái cây vào thực đơn hàng ngày để tăng cường vitamin cùng khoáng chất. Mẹ chia nhỏ bữa ăn trong ngày để trẻ dễ hấp thu, đảm bảo đủ dưỡng chất.

BS.CKI Nguyễn Văn Tông, Khoa Nhi

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội