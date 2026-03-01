Trẻ nuốt phải hạt nở có bị tắc ruột?

Con tôi 3 tuổi thích chơi hạt nở nhiều màu, mềm trơn. Trẻ nuốt phải hạt nở sẽ tắc ruột, đúng không? (Mai, TP HCM)

Trả lời:

Hạt nở là loại hạt polymer siêu thấm nước. Khi khô, loại đồ chơi này có kích thước chỉ vài milimet, nhưng khi ngâm nước có thể nở lớn gấp 3-5 lần. Nếu trẻ nuốt phải hạt khi còn khô, chúng có thể tiếp tục hút dịch trong đường tiêu hóa và trương nở ngay trong lòng ruột. Kích thước tăng nhanh khiến dị vật mắc kẹt, gây tắc ruột, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ dưới 5 tuổi do lòng ruột còn hẹp.

Do tính chất hạt mềm, trơn, không cản quang nên thường khó phát hiện trên phim X-quang. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi trẻ có biến chứng, phải can thiệp nội soi hoặc phẫu thuật lấy dị vật.

Phụ huynh nên chú ý an toàn khi để trẻ chơi với hạt nở. Ảnh: AI

Cha mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi xuất hiện dấu hiệu như nôn ói liên tục (có thể nôn dịch xanh hoặc vàng), đau bụng từng cơn kèm quấy khóc nhiều, bụng chướng, không đi tiêu hoặc không xì hơi, bỏ ăn, mệt mỏi. Các triệu chứng này có thể khởi phát sau vài giờ đến vài ngày kể từ thời điểm nuốt phải dị vật.

Nếu nghi trẻ nuốt phải hạt nở, cha mẹ không nên tự gây nôn tại nhà, đồng thời không chờ đến khi xuất hiện triệu chứng nặng mới đưa đi khám. Hãy đưa trẻ đến bệnh viện sớm để bác sĩ theo dõi và thực hiện các thăm dò cần thiết như siêu âm, chụp cắt lớp khi nghi có tắc ruột. Phát hiện sớm bất thường giúp can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm như thủng ruột, viêm phúc mạc.

Các bác sĩ Ngoại Nhi phẫu thuật lấy dị vật cho một bệnh nhi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hạt nở không phải là đồ chơi phù hợp cho trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi hoặc còn thói quen đưa đồ vật vào miệng. Ngoài nguy cơ nuốt phải, hạt còn có thể chui vào mũi, tai gây tắc nghẽn hoặc rơi xuống sàn gây trơn trượt. Đồ chơi càng nhỏ, càng bắt mắt càng dễ thu hút trẻ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Phụ huynh nên chọn đồ chơi có kích thước đủ lớn, phù hợp độ tuổi và luôn giám sát khi trẻ chơi để bảo đảm an toàn cho trẻ.

BS.CKI Nguyễn Thị Hạnh Trang

Phó khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM