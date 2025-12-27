Trẻ khỏe mạnh có cần phòng ngừa virus hợp bào hô hấp?

Con tôi 11 tháng tuổi, sinh đủ cân đủ tháng, nhưng thể trạng yếu, hay bị cảm vặt, có nguy cơ nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV) không? (Hà Vân, 36 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Virus hợp bào hô hấp (Respiratory Syncytial Virus - RSV) thường gây ra các bệnh đường hô hấp ở trẻ. RSV lan xuống đường hô hấp dưới gây viêm tiểu phế quản - tình trạng ống dẫn khí nhỏ trong phổi bị viêm và tắc nghẽn bởi chất nhầy. Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ sơ sinh phải nhập viện. Bệnh còn gây viêm phổi nặng, suy hô hấp khiến trẻ bị thiếu oxy, khó thở nghiêm trọng.

Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đường dẫn khí (phế quản và tiểu phế quản) rất nhỏ và chưa hoàn thiện. Khi virus RSV gây viêm, tạo ra nhiều đờm nhớt, đường dẫn khí này dễ bị tắc nghẽn hoàn toàn làm cho trẻ khó thở. RSV nguy hiểm đối với trẻ sinh non, mắc bệnh tim bẩm sinh hoặc bệnh phổi mạn tính, hệ miễn dịch suy giảm.

Con bạn dưới hai tuổi, hệ hô hấp vẫn còn non nớt. Nếu lượng virus xâm nhập lớn hoặc cơ địa trẻ phản ứng viêm mạnh, đường thở vẫn có thể bị tắc nghẽn nhanh chóng do đờm nhớt. Trẻ khỏe mạnh hoàn toàn có thể bị nhiễm RSV nhiều lần trong đời. Trẻ nhiễm RVS lần đầu thường nặng nhất và phòng ngừa giúp hạn chế nguy cơ viêm phổi, viêm tiểu phế quản.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho trẻ trước khi tiêm kháng thể đơn dòng RSV. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để phòng ngừa RSV cho bé, bạn nên vệ sinh tay cho bé bằng xà phòng, vệ sinh bề mặt cứng (đồ chơi, tay nắm cửa, sàn nhà, mặt bàn...), tránh nơi đông người. Người chăm sóc trẻ cũng cần đảm bảo vệ sinh tay đầy đủ, tránh hôn bé, không tiếp xúc gần bé nếu mắc bệnh...

Cách tốt nhất để bảo vệ trẻ trước RSV là tiêm kháng thể đơn dòng. Hiện đã có loại tiêm một liều duy nhất với hiệu quả bảo vệ trẻ khỏi RSV trong suốt mùa dịch. Bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa về việc tiêm phòng. Với phụ nữ đang mang thai, tiêm vaccine RSV giúp truyền kháng thể sang cho con, bảo vệ bé ngay từ khi chào đời.

BS.CKI Nguyễn Thị Hạnh Trang

Phó khoa Nhi

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM