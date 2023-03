Cách phòng virus hô hấp hợp bào cho trẻ khi giao mùa

Bé cần rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, tránh sờ tay lên mặt, mũi hoặc miệng, bổ sung vitamin C để tăng đề kháng giúp giảm nguy cơ nhiễm virus hô hấp hợp bào.

Thời điểm giao mùa, nhiệt độ có sự chênh lệch lớn trong ngày, tạo điều kiện cho virus sinh sôi mạnh. Hai tuần gần đây, số trẻ nhiễm virus hô hấp hợp bào (RSV) điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng, nhiều em biến chứng nặng. Tương tự, Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội ghi nhận tỷ lệ bệnh nhi dương tính với RSV từ đầu tháng ba đến nay tăng 3 lần so với tháng 2. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhi phải nhập viện chiếm 30%, bệnh có nguy cơ bùng phát thành dịch.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Hạnh, khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, RSV là nguyên nhân phổ biến gây bệnh đường hô hấp ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ vào thời điểm giao mùa. RSV lây lan trong không khí thông qua đường giọt bắn, xâm nhập vào cơ thể qua mắt, mũi, miệng. Do đó, những không gian đông người như trung tâm thương mại, trường học... dễ khiến trẻ nhiễm và lây nhiễm virus.

Trẻ nhỏ thường có thói quen sờ tay lên mặt, mũi hoặc miệng bằng tay, làm gia tăng nguy cơ tiếp xúc với các đồ vật hay bề mặt chứa virus. Để phòng bệnh, phụ huynh cần tạo thói quen vệ sinh cá nhân cho trẻ bằng cách hướng dẫn rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch vệ sinh khô trước khi ăn, sau khi vệ sinh, từ bên ngoài trở về nhà... Thời gian vệ sinh tay phải đảm bảo tối thiểu 20 giây.

Thời điểm giao mùa, nhiệt độ có sự chênh lệch lớn trong ngày, cha mẹ nên cho bé mặc nhiều lớp để có thể thay đồ phù hợp khi thời tiết thay đổi. Phụ huynh tránh cho con mặc các loại trang phục dày, làm hạn chế vận động, cản trở việc điều hòa thân nhiệt.

Tiêm chủng đầy đủ đảm bảo trẻ có sức đề kháng tốt với tác nhân gây bệnh. Ảnh: VNVC

Để phòng bệnh, dinh dưỡng rất quan trọng. Trong đó, vitamin C giúp nâng cao sức khỏe miễn dịch ở trẻ nhỏ. Nhiều người cho rằng chỉ cần bổ sung vitamin C khi cơ thể ốm, thiếu hụt dinh dưỡng. Thực tế, công dụng của vitamin này chỉ phát huy hiệu quả sau khi sử dụng 3-5 ngày nên phụ huynh cần chú ý bổ sung hàng ngày cho con. Bác sĩ Hạnh lưu ý thêm, vitamin C dạng tổng hợp có tính axit, không tốt cho hệ tiêu hóa, hấp thu chậm và đào thải nhanh. Vì vậy, phụ huynh nên ưu tiên bổ sung cho bé thực phẩm giàu vitamin C tự nhiên như cam, bưởi, quýt...

Ngoài các biện pháp trên, tiêm phòng là biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả được các chuyên gia y tế khuyến cáo. Hiện nay, vẫn chưa có vaccine đặc hiệu phòng bệnh do RSV nhưng việc tiêm chủng đầy đủ sẽ giúp trẻ giảm nguy cơ nhiễm virus, biến chứng nặng khi mắc bệnh.

Bác sĩ Hạnh thông tin, người nhiễm virus RSV có những biểu tương tự triệu chứng cảm lạnh: chảy nước mũi trong, ho khan, hắt hơi. Một số trường hợp có thêm dấu hiệu sốt và sốt cao, khó thở, giảm cảm giác thèm ăn. Bệnh có thể biến chứng thành viêm tiểu phế quản, viêm phổi và nhiễm trùng phổi.

Đặc biệt, trẻ em, người bị suy giảm miễn dịch, những người bị bệnh tim hoặc phổi mạn tính, tình trạng viêm phổi càng trầm trọng. Nếu virus xâm nhập vào khoảng trống phía sau màng nhĩ, bệnh nhân có thể bị viêm tai giữa.

Bác sĩ Hạnh khuyến cáo thêm, phụ huynh theo dõi khi bé có triệu chứng cảm lạnh, viêm mũi họng nhằm phát hiện sớm dấu hiệu nhiễm RSV. Đồng thời, mẹ đưa trẻ đi khám ngay để có hướng điều trị kịp thời.

Khuê Lâm