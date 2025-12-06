Trẻ em có bị viêm khớp không?

Con tôi một tuổi thường đi lại khập khiễng, đôi khi nhăn mặt như đau. Trẻ nhỏ có bị viêm khớp không? (Hà May, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Viêm khớp là bệnh thường gặp ở trẻ, thường bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với cơn đau tăng trưởng thông thường. Bệnh cần được phát hiện sớm để tránh ảnh hưởng đến khả năng vận động của trẻ.

Dạng bệnh phổ biến nhất ở trẻ em là viêm khớp tự phát thiếu niên (JRA), thường xảy ra ở trẻ dưới 16 tuổi, kéo dài ít nhất 6 tuần. Khác với viêm khớp ở người già thường do quá trình lão hóa (sụn khớp bị mòn đi theo thời gian), viêm khớp ở trẻ là bệnh tự miễn, xảy ra khi hệ miễn dịch của trẻ bị rối loạn. Tình trạng này gây ra phản ứng viêm, sưng, nóng, đỏ, đau tại các khớp, lâu dần có thể phá hủy sụn và xương.

Triệu chứng của viêm khớp ở trẻ đa dạng, khó nhận biết, nhất là ở trẻ nhỏ chưa biết nói hoặc chưa biết cách mô tả cơn đau. Thường gặp nhất là cứng khớp buổi sáng, trẻ ngủ dậy thường thấy cứng đờ chân tay, khó cử động, đi lại khập khiễng hoặc dáng đi vụng về, thường sau khi trẻ vận động khoảng 30 phút đến một giờ. Một số trẻ bị sưng khớp, đau, lười vận động, sốt phát ban, mệt mỏi, sụt cân... Khác với đau tăng trưởng thường xảy ra vào ban đêm, hết đau vào buổi sáng, trẻ vẫn chạy nhảy bình thường vào ban ngày.

Trẻ đau, cứng khớp, hơi sưng chân vào buổi sáng có thể là dấu hiệu của viêm khớp. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Viêm khớp ở trẻ em thường được điều trị bảo tồn chức năng khớp, ngăn ngừa biến dạng khớp, giúp trẻ có cuộc sống bình thường. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể kê đơn thuốc giảm đau, giảm viêm, corticosteroids, thuốc thấp khớp, kết hợp dinh dưỡng, lối sống, vật lý trị liệu.

Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tổn thương khớp vĩnh viễn dẫn đến tàn phế, biến dạng khớp, rối loạn tăng trưởng khiến xương phát triển không đều (chân cao chân thấp). Một số trẻ chậm lớn do dùng thuốc corticoid kéo dài. Biến chứng nguy hiểm nhất là viêm màng bồ đào - tình trạng mắt bị viêm âm thầm bên trong, dẫn đến mù lòa.

Nếu trẻ thường xuyên than đau chân, đi lại khập khiễng vào buổi sáng hoặc có các khớp sưng bất thường kéo dài trên một tuần, bạn nên đưa con đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ quan sát dáng đi, kiểm tra độ sưng và phạm vi chuyển động của khớp, kết hợp xét nghiệm máu, X-quang, siêu âm khớp hoặc MRI để xem xét tổn thương xương.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Trọng

Khoa Ngoại Nhi

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM