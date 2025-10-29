Trẻ em có bị loãng xương không?

Loãng xương thường gặp ở trưởng thành hoặc người cao tuổi. Bệnh lý này có gặp ở trẻ nhỏ không? (Hoa Lê, 40 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Loãng xương là tình trạng giảm mật độ và chất lượng xương, làm cho xương yếu và dễ gãy hơn bình thường. Trẻ em cũng có thể bị loãng xương.

Loãng xương ở trẻ ảnh hưởng đến khả năng vận động, tăng trưởng, gây di chứng kéo dài đến tuổi trưởng thành như giảm chiều cao tiềm năng, cong vẹo cột sống hoặc biến dạng xương. Tuy nhiên, các biểu hiện loãng xương ở trẻ em thường không đặc hiệu, dễ bị bỏ sót trong giai đoạn sớm. Trẻ có thể đau mỏi cột sống, đau dọc xương dài, đau cơ hoặc hay chuột rút.

Các yếu tố nguy cơ gây loãng xương ở trẻ đa dạng, trong đó di truyền đóng vai trò quan trọng. Có những yếu tố nguy cơ khác như sử dụng corticosteroid hoặc thuốc chống động kinh kéo dài, một số bệnh lý nội tiết, suy thận mạn, bệnh chuyển hóa. Ít vận động thể lực, bất động lâu do chấn thương hoặc bệnh lý thần kinh cơ, thiếu ánh nắng và vitamin D, chế độ ăn không đủ canxi hoặc protein cũng là nguyên nhân.

Chế độ ăn hàng ngày nhiều muối, chứa những chất cản trở hấp thu canxi làm tăng nguy cơ loãng xương. Ảnh: Mai San

Chế độ ăn của người Việt thường có cơm, canh, thịt, cá, trong đó nguồn canxi dễ hấp thu như sữa, chế phẩm từ sữa ít có trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các nguồn thực vật như rau xanh, đậu phụ, vừng có chứa canxi nhưng đồng thời lại chứa oxalat và phytat làm cản trở hấp thu canxi. Ngoài ra, ăn nhiều muối làm tăng bài tiết canxi qua thận.

Trẻ thường được chẩn đoán loãng xương tình cờ khi kiểm tra bệnh lý khác hoặc biến chứng gãy xương. Để phòng ngừa loãng xương ở trẻ, cha mẹ cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho con cân đối. Lượng canxi, vitamin D, protein phải được đáp ứng phù hợp với lứa tuổi. Trẻ tắm nắng phù hợp giúp tổng hợp vitamin D tự nhiên, vận động thể lực thường xuyên để tăng cường sức khỏe xương, tránh thừa cân, béo phì. Khi trẻ đau nhức xương, chuột rút hoặc mệt mỏi bất thường, chậm phát triển chiều cao, cha mẹ cần đưa con đi khám.

ThS.BS Trần Thùy Linh

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh