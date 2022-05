Trẻ ăn nhiều thịt nướng có thể tăng nguy cơ mắc hen suyễn

Các nhà khoa học Mỹ cho biết những món ăn giàu hợp chất gây viêm (hợp chất gây viêm) có thể là nguyên nhân khiến bệnh hen suyễn khởi phát.

Theo Hiệp hội Phổi Mỹ (ALA), bệnh hen suyễn là bệnh mạn tính phổ biến nhất ở trẻ em. Ước tính có khoảng 6,1 triệu trẻ em dưới 18 tuổi được chẩn đoán mắc phải căn bệnh này. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, thói quen ăn uống thiết lập sớm hơn trong cuộc sống có thể liên quan đến chứng thở khò khè, có khả năng phát triển bệnh hen suyễn trong tương lai.

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ cuộc khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng của CDC vào năm 2003-2006. Trong nghiên cứu có sự tham gia của 4.388 trẻ em từ 2-17 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn và chưa có tiền sử mắc bệnh. Tại đây, các nhà khoa học xây dựng bảng hỏi về tần suất sử dụng thực phẩm như thịt đỏ, thịt gia cầm, thịt đã qua chế biến, hải sản và các triệu chứng của bệnh hô hấp. Sau đó, đánh giá chúng với mối liên hệ giữa sản phẩm glycat hóa bền vững hợp chất gây viêm.

Ăn thịt nướng làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ. Ảnh: Freepik

Kết quả cho thấy, những đứa trẻ có lượng hợp chất gây viêm trong cơ thể cao sẽ liên quan đáng kể đến việc gia tăng tỷ lệ thở khó thở, thở khò khè. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện những đối tượng có lượng tiêu thụ hợp chất gây viêm cao nhất đã tăng tỷ lệ thở khò khè trước khi ngủ, tập thể dục. Tác giả nghiên cứu - TS Sonali Bose, đang công tác tại Trường Y Mount Sinai (Mỹ) cho biết, các hợp chất hợp chất gây viêm khi đi vào cơ thể sẽ có nhiệm vụ khóa các tế bào phát ra tín hiệu nguy hiểm trong phổi; từ đó kích hoạt phản ứng của hệ thống miễn dịch gây viêm đường thở và phát triển bệnh hen suyễn.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI), hợp chất gây viêm là những chất độc nguy hiểm sinh ra từ việc nướng, rán và quay thức ăn ở nhiệt độ cao trên bếp gas hoặc than. Do đó, NCBI khuyến nghị các gia đình nên nấu bằng nhiệt ẩm, sử dụng thời gian nấu ngắn hơn và nấu ở nhiệt độ thấp. Ngoài ra, các bà nội trợ cũng có thể sử dụng các thành phần có tính axit như nước chanh hoặc giấm.

Cách giảm độc tố hợp chất gây viêm trong món ăn

Tránh dùng thịt mỡ, thịt đã qua chế biến

Hạn chế dùng thịt có nhiều mỡ vì khi nướng lượng mỡ sẽ tan chảy xuống than, dễ gây ra các chất độc. Ngoài ra, xúc xích và lạp xưởng là những thực phẩm chứa béo no không tốt cho sức khỏe, chứa nitrosamine - chất có thể gây ung thư.

Ướp thịt đúng cách

Để hạn chế sự phát triển của hợp chất gây viêm trong món ăn, hãy ướp các loại thịt trong các hợp chất có tính axit như rượu vang, giấm hoặc nước trái cây họ cam quýt bời axit có khả năng ức chế sự hình thành các hợp chất ôxy hóa trong thức ăn.

Giảm lửa và tăng thời gian nấu

Tăng thời gian nấu và nấu trên lửa nhỏ cũng là cách hạn chế sự hình thành của các hợp chất ô-xy hóa mới. Ngoài ra, các bà nội trợ cũng nên thay đổi thực đơn bằng các món ăn như hấp, hầm hay om (kho) thay vì nướng, quay hoặc chiên. Bởi việc chiên và nướng thực phẩm sẽ làm gia tăng nguy cơ hình thành các hợp chất ôxy hóa mới. Trong khi đó, luộc hoặc hấp thịt sẽ giúp cắt giảm 75% các chất độc hại trong thức ăn so với việc rán hoặc nướng.

Huyền My (Theo Eat This, Not That, Everyday Health)