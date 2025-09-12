Trào ngược dạ dày thực quản có gây ung thư?

Tôi thường xuyên bị trào ngược dạ dày thực quản, uống thuốc nhưng không hết hẳn. Bệnh kéo dài có tiến triển thành ung thư? (Kim Nguyễn, Đồng Nai)

Trả lời:

Trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến. Triệu chứng gồm ợ nóng, ợ hơi, buồn nôn hoặc nôn, đau tức vùng thượng vị, ho, khàn giọng... Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể gây biến chứng, trong đó có thể phát triển thành ung thư biểu mô tuyến thực quản - một dạng ung thư thực quản thường gặp.

Axit từ dạ dày trào ngược lên gây kích thích niêm mạc thực quản. Dịch mật cũng theo đó trào lên trên dẫn đến đắng miệng. Tình trạng này kéo dài làm tổn thương mô thực quản, về lâu dài làm tăng nguy cơ ung thư thực quản nhưng ít gặp.

Thời gian để GERD tiến triển thành ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ triệu chứng, tuổi tác, thói quen sống, chế độ ăn uống và nhiều yếu tố khác. Thông thường, mất khoảng 10-20 năm hoặc lâu hơn để GERD chuyển sang Barrett thực quản - một dạng tổn thương tiền ung thư. Song tỷ lệ thực quản Barrett tiến triển thành ung thư rất thấp.

Bác sĩ Trí khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để ngăn ngừa GERD tiến triển thành ung thư, bạn nên khám sức khỏe định kỳ và điều trị theo phác đồ. Trường hợp bệnh không đáp ứng với phương pháp điều trị nội khoa, bác sĩ có thể cân nhắc phẫu thuật. Một số phương pháp phẫu thuật điển hình như fundoplication (Nissen hay Toupet), phẫu thuật Linx (vòng từ tính) hoặc tạo hình nội soi qua đường miệng (Transoral Incisionless Fundoplication - TIF).

GERD có nguy cơ diễn tiến thành ung thư, tuy nhiên, các triệu chứng có thể được kiểm soát ở giai đoạn nhẹ, giảm nguy cơ biến chứng. Nếu có triệu chứng ợ nóng, ợ hơi, buồn nôn, tăng tiết nước bọt và những dấu hiệu bất thường khác, người bệnh nên đi khám càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

BS.CKI Nguyễn Hữu Trí

Khoa Nội tiêu hóa - Gan - Mật - Tụy

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM